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Эдин Терзич о 2:3 от Лейпцига: Сейчас мы проходим по-настоящему серьезную проверку

Германия

Главный тренер дортмундской Боруссии прокомментировал поражение

Эдин Терзич о 2:3 от Лейпцига: Сейчас мы проходим по-настоящему серьезную проверку

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Боруссии Д" Эдин Терзич прокомментировал поражение от "Лейпцинга" 2:3:

"Сейчас мы проходим по-настоящему серьезную проверку. Но было видно, что команда играла очень энергично, старалась добиться приемлемого результата. У нас многое получалось. До удаления Хуммельса мы играли лучше. И если брать это за основу, то, уверен, вскоре у нас снова будут победы. Также мы превосходили соперника во втором тайме, хотя мы были в меньшинстве, у нас плотный график и много травмированных", — приводит слова тренера сайт дортмундской "Боруссии".

Напомним, после этого матча "Боруссия Д" расположилась на пятом месте.

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Боруссия (Дортмунд) Эдин Терзич
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Источник:
сайт дортмундської "Боруссії"
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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