Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Эдин Терзич о 2:3 от Лейпцига: Сейчас мы проходим по-настоящему серьезную проверку
Главный тренер дортмундской Боруссии прокомментировал поражение
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Боруссии Д" Эдин Терзич прокомментировал поражение от "Лейпцинга" 2:3:
"Сейчас мы проходим по-настоящему серьезную проверку. Но было видно, что команда играла очень энергично, старалась добиться приемлемого результата. У нас многое получалось. До удаления Хуммельса мы играли лучше. И если брать это за основу, то, уверен, вскоре у нас снова будут победы. Также мы превосходили соперника во втором тайме, хотя мы были в меньшинстве, у нас плотный график и много травмированных", — приводит слова тренера сайт дортмундской "Боруссии".
Напомним, после этого матча "Боруссия Д" расположилась на пятом месте.
Популярное сейчас
- Упущенная победа Кривбасса, ничья Реала с Луниным, трагедии МЮ и Баварии. Главные новости за девятое декабря
- Барселона - Жирона. Анонс и прогноз матча Примеры на 10.12.2023
- Чешский журнал Reflex предложил вариант олимпийской формы для россиян и белорусов
- Это что было? Айнтрахт - Бавария 5:1. Обзор матча и видео голов
- На церемонии жеребьевки Евро-2024 включились женские стоны
- "Я за мир во всем мире". Российская модель, которую связывают с Мудриком, пожаловалась на хейт со стороны украинцев