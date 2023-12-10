Штутгарт – Байер 1:1. Леверкузен снова теряет очки в большом матче

Бундеслига, 14-й тур

Штутгарт, Мерседес-Бенц-Арена

Штутгарт – Байер 1:1

Голы: Фюрих 40 – Виртц 47

"Байер" оставил смешанное впечатление после проверок "Боруссией" и "Штутгартом" в двух последних турах. С одной стороны, подопечные Хаби Алонсо сохранили свою безупречную беспроигрышную серию, оставшись последней командой в Европе без поражений в сезоне. Плюс продемонстрировали характер, дважды отыгравшись. С другой же стороны, мёртвой хватки и умения выигрывать равные матчи в духе Дортмунда образца начала уходящего года мы не увидели. А без этого качества "фармацевтам" будет крайне затруднительно идти в ногу с "Баварией" Харри Кейна во второй половине кампании.

Если неделю назад "Байеру" откровенно не повезло с пропущенным в дебюте, то со "Штутгартом" их провал в первом тайме был вполне заслуженным, а итоговые 1:0 скорее были в радость, учитывая количество созданных моментов хозяевами у ворот Градецкого. Хаби Алонсо приготовил сюрприз Хёнессу неожиданным переходом на 4 защитников, которая блестяще сработала во втором тайме матча с "Баварией".

Но в этот раз эффект был обратным: без лишнего игрока в защите Леверкузен сам подставился под агрессивный прессинг "Штутгарта", поломав собственный билд-ап; также это упростило жизнь летальному дуэту форвардов хозяев Ундаву и Гирасси, которые зачастую оставались 1 в 1 против центрбеков. При этом высокие позиции взрывных Адли и Фримпонга (играли вингеров) никак не помогли – мяч до них банально не доходил. Как итог – тотальная доминация "Штутгарта" в первые сорок минут.

У одного из лучших игроков Бундеслиги в плане ухода из-под прессинга Джаки "швабы" втроём отжали мяч уже на первых минутах, что привело к опасному штрафному. С ударом Гирасси Градецки справился, но на добавание пришлось отдуваться партнёрам. Гримальдо заблокировал ближний удар Ундава, после чего Тапсоба героически вынес мяч с линии после пушки Вагномана.

Адли ответил ударом в штангу при быстром выпаде, но та контратака так и осталась единственной удачной для гостей до перерыва. В середине тайма обязан был забивать Гирасси. Фюрих и Ундав шикарно увели пару ЦЗ "Байера", освободив коридор для Серу. Тот выбежал сам на сам, но не смог переиграть Градецкого. Затем хитро в противоход пробивал уже Ундав, увенчав классную атаку левым краем, где разрывали Фюрих и Миттельштедт.

Наконец именно Фюрих открыл счёт. "Штутгарт" образцово растянул защиту гостей, Вагноман на полном ход влетел в штрафную, заставив отлететь щуплого Гримальдо. И затем прострелил вдоль вратарской на Фюриха, которому оставалось попасть в пустые ворота. Автора гола потерял Коссуну (сегодня играл правого фулбека), который по привычке глядел за центром обороны и Гирасси, забыв о вингере хозяев.

Но вторую половину "Байер" начал так складно, словно всего описанного выше кошмара и не было. Помогло возвращение к истокам в схеме 3-4-3. Это сработало как тактически, так и психологически – в привычной расстановке коллектив заиграл с полной уверенностью. И это дало плоды очень быстро. Уже в дебюте Джака отправил Бонифасе в забег разрезающей передачей в штрафную. Виктор быстро разобрался и продлил на Виртца, который мастерски развёл Нюбеля и мяч по разным углам.

Ещё через минуту Джака пушкой издали сотряс перекладину. Казалось, "Штутгарту" уже не спастись, но к чести хозяев они достойно приняли этот удар. Играть с прежней энергией и наступательным задором "Байер" им не позволил, но сбить темп и отвести угрозу от своих ворот хозяева смогли. Неутомимый Фримпонг периодически вспыхивал врываниями в штрафную, несмотря на двойную замену Хёнесса в его зоне.

Та несколько раз угрожал со стандартов (особенно опасным был удар в последней 10-минутке, но мяч проскользнул рядом со штангой). Но того огненного штурма, который был во втором тайме против Дортмунда, мы от "Байера" так и не увидели. А потому "швабам" в итоге и удалось сохранить ничью. Которая выглядит вполне справедливой, учитывая, что мы увидели два совсем разных тайма.

Штутгарт: Нюбель, Вагноман (Руо, 85), Антон, Загаду, Миттельштедт (Стергиу, 76), Каразор, Штиллер, Фюрих (Левелинг, 77), Мийо (Мвумпа, 66), Гирасси, Ундав (Чжон Ву Ен, 85)

Байер: Градецки, Фримпонг, Та, Тапсоба, Коссуну, Гримальдо, Джака, Паласиос (Инкапье, 84), Виртц, Адли (Хофманн, 65), Бонифасе (Шик, 73)

Предупреждения: Каразор 65 – Коссуну 6