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Киммих хочет нанять агента. Йозуа был единственным игроком Баварии без агента

Германия

Йозуа Киммих хочет нанять агента

Киммих хочет нанять агента. Йозуа был единственным игроком Баварии без агента

Фото: dfb.de

Новина українською

Йозуа Киммих хочет нанять агента. Киммих был единственным игроком "Баварии" без агента.

Текущий контракт полузащитника рассчитан до 2025 года, он один из самых высокооплачиваемых игроков с зарплатой в 20 млн евро в год.

Теперь стороны должны обсудить новый контракт. В "Баварии" считают, что Киммих не может претендовать на большую зарплату.

Журналист Кристиан Фальк считает, что наем агента - признак того, что Киммих рассматривает возможность переезда за границу.

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Источник:
Bayern & Germany
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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