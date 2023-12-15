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Киммих хочет нанять агента. Йозуа был единственным игроком Баварии без агента
Йозуа Киммих хочет нанять агента
Фото: dfb.de
Йозуа Киммих хочет нанять агента. Киммих был единственным игроком "Баварии" без агента.
Текущий контракт полузащитника рассчитан до 2025 года, он один из самых высокооплачиваемых игроков с зарплатой в 20 млн евро в год.
Теперь стороны должны обсудить новый контракт. В "Баварии" считают, что Киммих не может претендовать на большую зарплату.
Журналист Кристиан Фальк считает, что наем агента - признак того, что Киммих рассматривает возможность переезда за границу.
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Источник:Bayern & Germany
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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