Киммих хочет нанять агента. Йозуа был единственным игроком Баварии без агента

Йозуа Киммих хочет нанять агента. Киммих был единственным игроком "Баварии" без агента.

Текущий контракт полузащитника рассчитан до 2025 года, он один из самых высокооплачиваемых игроков с зарплатой в 20 млн евро в год.

Теперь стороны должны обсудить новый контракт. В "Баварии" считают, что Киммих не может претендовать на большую зарплату.

Журналист Кристиан Фальк считает, что наем агента - признак того, что Киммих рассматривает возможность переезда за границу.