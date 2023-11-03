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Тухель почти не общается с некоторыми игроками Баварии, они удивлены его отстраненностью - Источник
Между Тухелем и игроками возникла напряженность
Фото: https://twitter.com/FCBayern
Как сообщает Bayern & Germany со ссылкой на журналиста Sport1.de Керри Хау, некоторые игроки не чувствуют себя причастными к происходящему и удивлены отстраненностью тренера.
У Тухеля "есть свои игроки", с которыми он много общается вне командных встреч - к ним относятся Харри Кейн или Лерой Сане. Однако с остальными футболистами, даже с теми, кто постоянно выходит на поле, он практически не общается. Некоторые только от помощника Тухеля узнают, играют они или нет.
Кроме того, публичная критика Тухелем команды, особенно полузащиты, не нашла отклика в раздевалке. С тех пор отношения в команде стали довольно напряженными, особенно с Йозуа Киммихом.