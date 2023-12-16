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РБ Лейпциг – Хоффенхайм 3:1. Форсберг приносит победу в прощальном матче
Легенда "быков" красиво попрощалась с "Ред Булл Ареной"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бундеслига, 15-й тур
Лейпциг, Ред Булл Арена
РБ Лейпциг – Хоффенхайм 3:1
Голы: Клостерманн 34, Форсберг 70, Симакан 74 – Кабак 42
РБ Лейпциг: Бласвих – Хенрикс, Клостерманн, Симакан (Лукеба, 83), Раум – Шлагер, Айдара (Кампль, 58) – Баумгартнер (Форсберг, 66), Симонс (Карвалью, 83) – Поульсен, Опенда (Шешко, 83)
Хоффенхайм: Бауманн – Фогт, Брукс, Кабак (Акпогума, 75) – Кадержабек (Нсоки, 90), Премель, Штах (Бисхоф, 75), Сков (Бюльтер, 46) – Бюльтер, Крамарич, (Байер, 69) – Бебу
В прощальном домашнем матче Эмиля Форсберга "РБ Лейпциг" провёл свою легенду непростой победой над "Хоффенхаймом". Начало поединка не обещало громких проводов – швед остался на лавке. Зато слышны были болельщики "быков" в первые 12 минут матча, в отличии от фанатов всех других клубов, которые в этом туре объявили "молчанку" в знак протеста против будущей коммерциализации Бундеслиги.
С первых минут Хави Симонс начал демонстрировать, почему Форсберг может смело отправляться в Нью-Йорк. Нидерландская "десятка" проверял Бауманна обводящими ударами в дальний угол, слаломными проходами в зоне 14 зарабатывал опасные штрафные, находил свободные зоны между линий, но упустил самый верный шанс до перерыва, пробив прямо в руки голкипера с нескольких метров.
Но главная причина, по которой "Лейпциг" не ушёл на перерыв, ведя в счёте, – это промахи другого "динозавра" "Ред Булл", старого товарища Форсберга Юссуфа Поульсена. Датчанин запорол шикарный прострел Хенрикса, пробил выше ворот после подачи Симонса с корнера, а затем затянул с ударом после паса Клостерманна. Зато Юссуф включился на подаче со стандарта, и после его скидки и серии рикошетов Клостерманн открыл счёт в игре.
Но и "Хоффенхайм" нашёл свой мяч после стандартного положения, сравняв счёт в концовке тайма. Грубо ошибся Бласвих, неудачно сыграв на выходе, чем позволил Кабаку поразить пустые ворота. Поэтому при существенном перевесе РБ команды ушли на перерыв при равном счёте.
Как оказалось, Поульсен и компания просто хотели подарить Форсбергу возможность красиво попрощаться. Хави едва не положил шедевр ударом издали, но его выстрел приняла на себя штанга. Затем Симонс заработал опасный штрафной, который Опенда использовал с единственной целью – нанести первый удар в матче.
И на 66-й минуте трибуны наконец дождались выхода своего любимца, решившего исход матча за короткий срок. Уже через 4 минуты Форсберг подключился правым краем в редкой контратаке, получил пас от Опенды и зарядил в дальний угол мощным ударом с подъёма.
Прошло ещё 4 минуты, и Форсберг вновь был в эпицентре событий в голевой атаке. Эмиль запустил Опенду в прорыв классной передачей в разрез. Бельгиец момент запорол, зато заработал корнер, с которого хозяева забили снова. Сложный удар Форсберга Бауманн отразил в перекладину, зато на добивание первый примчал Симакан, снявший все вопросы о результате поединка.
Спустя ровно 8 лет (приехал в Лейпциг в январе) Эмиль Форсберг покидает "Ред Булл Арену" в качестве легенды. За за этот срок пройдя с клубом путь из Бундеслиги 2 в элиту европейского футбола, где РБ удавалось доходить до полуфинала вместе со шведом в составе. 324 матча, 71 гол , 68 ассистов и миллион тонких решений на поле. Его светлая голова усложняла прямолинейный футбол Лейпцига не один сезон. Но время берёт своё.
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