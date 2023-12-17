Бундеслига, 15-й тур

Мюнхен, Альянц Арена

Бавария – Штутгарт 3:0

Голы: Кейн 2, 55, Ким Мин Чжэ 63

Надменный стартовый план Себастьяна Хёнесса привёл к абсолютному краху "Штутгарта" на "Альянц Арене". Племянник почётного президента "Баварии" приехал в Мюнхен с явной целью сделать громкое заявление, ровно как и голкипер Александр Нюбель, который всё ещё находится на контракте у "рекордмайстра". В итоге громким получился только провал, несмотря на "скромный" по меркам унижения счёт.

"Штутгарт" играл с чемпионом ровно так же, как и с любой другой командой. С навязчивой идеей выйти из обороны через короткий пас и с крайне агрессивным прессингом, который был нацелен на возврат мяча любой ценой. Это позволило "Баварии" отдать сопернику мяч и играть в излюбленном контратакующем режиме, в котором они без преувеличений выглядят самой опасной командой Европы.

В таком сценарии "Бавария" ещё до перерыва провела два десятка опасных быстрых атак, чудом забила только три, из которых засчитали только один. В дебюте Нюбель без причины покинул ворота, пойдя на перехват Сане, позволив Лерою себя пройти и покатить Кейну на пустые ворота.

Ещё был гол с офсайда Кима после стандарта, заработанного после ошибки Вагномана в билд-апе. Были две острейшие контратаки для Сане, в которых он неоправданно потянул одеяло на себя. Два выхода один на один от Кейна, которые Нюбель выиграл. Неудачное добивание Мусиалы по пустым воротам. Мяч Мюллера с очередного минимального офсайда.

В том, что "Бавария" забила всего один гол до перерыва, было много заслуги Нюбеля. Как кипер он проявил себя на высшем уровне. Но один единственный эпизод доказал, почему место Нойера ему не светит. Потому что в Мюнхене ценятся в первую очередь качества свипера, и в этом компоненте Александр смотрелся как минимум наивно.

Во второй половине "Бавария" сделала счёт более правдоподобным, проведя два гола со стандартов. Молодой Павлович качественно исполнил оба. В первый раз навесил на Кима, который продлил на Кейна, отметившего свой 20-й гол в Бундеслиге. Во второй точно навесил на голову Кима, который со второй попытки забил свой дебютный гол в Германии.

"Бавария" играла так мощно, что никто даже не обратил внимания на их опорную зону, где из-за гриппа вместо классического дуэта играли молодой Павлович и резервный фулбек Геррейру. Такое сочетание в центре поля подсказывало Хёнессу сыграть осторожнее. Оставить "Баварию" 1 на 1 с их проблемами в позиционной атаке, которые приумножило бы отсутствие Киммиха и Горецки. Короче говоря, повторить план "Айнтрахта". Но он пошёл противоположным путём.

Два последних тура в этом смысле подарили немало пищи для размышлений, ведь со "Штутгартом" и "Айнтрахтом" на этом отрезке встречалась не только "Бавария", но и "Байер". И ровно как Леверкузену было сложно под неоправданно агрессивным прессингом "Штутгарта" в прошлом туре, так же неуютно было и Мюнхену против "орлов", которые классно ограничивали оппонента, провоцировали на лишний риск и дешёвые ошибки .

Но стоило лидерам Бундеслиги поменяться соперниками, как всё кардинально изменилось. Профилактические меры "Айнтрахта" Топмёллера не сдержали "Байер", который спокойно и настойчиво перекатывал соперников позиционно, в итоге доведя дело до разгрома. И ещё более безнадёжно смотрелся сегодня "Штутгарт", который подставился под "Баварию" в её лучшей, динамичной версии.

Бавария: Нойер – Лаймер, Упамекано, Ким Мин Чжэ, Дэвис (Крэтциг, 89) – Павлович, Геррейру – Мусиала (Тель, 83), Мюллер (Шупо-Мотинг, 83), Сане – Кейн

Штутгарт: Нюбель – Вагноман (Стергиу, 83), Антон (Руо, 59), Загаду, Миттельштедт – Каразор, Штиллер – Мийо (Левелинг, 59), Фюрих (Мвумпа, 59) – Гирасси, Ундав (Чжон Ву Ен, 77)

Предупреждения: Миттельштедт 31, Каразор 69, Левелинг 82