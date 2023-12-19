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Томас Мюллер: Я счастлив, что мое путешествие в Баварии продолжается

Германия

Клуб продлил контракт с нападающим

Томас Мюллер: Я счастлив, что мое путешествие в Баварии продолжается

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Нападающий Томас Мюллер продлил контракт с мюнхенской "Баварией". Об этом сообщает официальный вебсайт клуба.

34-летний игрок продлил соглашение с клубом до 30 июня 2025 года. Томас дебютировал в составе команды у августе 2008 года в матче против "Гамбурга".

"Я счастлив, что мое путешествие в Баварии продолжается. Я хочу сыграть свою роль, чтобы мы оставались как успешной командой, так и всем клубом", - цитирует Томаса официальная пресс-служба "Баварии".

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Томас Мюллер Бавария (Мюнхен)
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Источник:
FCBayernEN
Опубликовал: Екатерина Власова
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