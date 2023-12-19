Томас Мюллер: Я счастлив, что мое путешествие в Баварии продолжается

Нападающий Томас Мюллер продлил контракт с мюнхенской "Баварией". Об этом сообщает официальный вебсайт клуба.

34-летний игрок продлил соглашение с клубом до 30 июня 2025 года. Томас дебютировал в составе команды у августе 2008 года в матче против "Гамбурга".

"Я счастлив, что мое путешествие в Баварии продолжается. Я хочу сыграть свою роль, чтобы мы оставались как успешной командой, так и всем клубом", - цитирует Томаса официальная пресс-служба "Баварии".