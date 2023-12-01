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Бавария ищет замену Нойеру
Клуб активно ищет наследника для опытного вратаря
Фото: twitter.com/mmseize
Несколько дней назад мюнхенская "Бавария" объявила о продлении контракта с Мануэлем Нойером и Свеном Ульрайхом. Но СМИ уже сообщают, что вскоре клуб будет искать нового голкипера.
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Клуб ищет его наследника, на случай, если Нойер решит закончить карьеру. Среди кандидатов, за которыми пристально следит "Бавария" - Майк Меньян.
Отметим, что стоимость трансфера игрока "Милана" составляет 40 млн. евро.
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