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Бавария ищет замену Нойеру

Германия
Обновлено

Клуб активно ищет наследника для опытного вратаря

Бавария ищет замену Нойеру

Фото: twitter.com/mmseize

UA-Футбол
Новина українською

Несколько дней назад мюнхенская "Бавария" объявила о продлении контракта с Мануэлем Нойером и Свеном Ульрайхом. Но СМИ уже сообщают, что вскоре клуб будет искать нового голкипера.

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Клуб ищет его наследника, на случай, если Нойер решит закончить карьеру. Среди кандидатов, за которыми пристально следит "Бавария" - Майк Меньян.

Отметим, что стоимость трансфера игрока "Милана" составляет 40 млн. евро.

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Источник:
Plettigoal
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