Бавария ищет замену Нойеру

Несколько дней назад мюнхенская "Бавария" объявила о продлении контракта с Мануэлем Нойером и Свеном Ульрайхом. Но СМИ уже сообщают, что вскоре клуб будет искать нового голкипера.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Клуб ищет его наследника, на случай, если Нойер решит закончить карьеру. Среди кандидатов, за которыми пристально следит "Бавария" - Майк Меньян.

Отметим, что стоимость трансфера игрока "Милана" составляет 40 млн. евро.