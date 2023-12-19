Германия
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Вердер – РБ Лейпциг 1:1. Быки не дотянули до заправки
11-го гола Опенда не хватило для победы
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бундеслига, 16-й тур
Бремен, Везерштадион
Вердер – РБ Лейпциг 1:1
Голы: Нджинма 75 – Опенда 47
Вердер: Цеттерер – Юнг, Фридль, Гросс (Линен, 82) – Вайзер, Битенкур (Вольтемаде, 83), Стаге, Агу (Деман, 82) – Нджинма (Ковнацки, 87), Дукш, Борре (Шмид, 63)
РБ Лейпциг: Бласвих – Хенрихс, Клостерманн, Лукеба (Симакан, 46), Раум – Кампль (Зайвальд, 76), Айдара – Форсберг (Баумгартнер, 63), Симонс (Карвалью, 84) – Поульсен (Шешко, 76), Опенда
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