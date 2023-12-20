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Вольфсбург - Бавария: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол
Сколько дали правильных ответов?
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
20 декабря состоится шесть игр предпоследнего, 16 тура, первой половины Бундеслиги розыгрыша 2023/24 годов. В одном из матчей "Вольфсбург" на своем поле будет принимать действующего чемпиона мюнхенскую "Баварию".
Перед сегодняшним матчем мы вам предлагаем освежить в памяти футболистов, которые выступали за эти команды. В викторине будут попадаться игроки, которые в своей карьере играли за какой-то один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.
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