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Вольфсбург - Бавария: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол

Германия

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Вольфсбург - Бавария: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

20 декабря состоится шесть игр предпоследнего, 16 тура, первой половины Бундеслиги розыгрыша 2023/24 годов. В одном из матчей "Вольфсбург" на своем поле будет принимать действующего чемпиона мюнхенскую "Баварию".

Перед сегодняшним матчем мы вам предлагаем освежить в памяти футболистов, которые выступали за эти команды. В викторине будут попадаться игроки, которые в своей карьере играли за какой-то один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.

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Бавария (Мюнхен) Бундеслига Вольфсбург квиз от UA-Футбол
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