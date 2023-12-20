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Вольфсбург – Бавария: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Германия

Нико Ковач постарается огорчить свой бывший клуб – смотреть прямую трансляцию

Вольфсбург – Бавария: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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В Бундеслиге – “английская неделя”. Команды сыграют последний тур перед зимней паузой и “Баварии” предстоит непростой выезд против “Вольфсбурга”, который возглавляет экс-тренер “Рекордмайстера” Нико Ковач.

Чемпионат Германии, 16-й тур

20 декабря 2023. Вольфсбург, "Фольксваген Арена"

"Вольфсбург" 21:30 "Бавария"

Телетрансляция – Setanta Sports+

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