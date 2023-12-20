Марко Ройс конфликтует с Терзичем. За это тренер оставил капитана в запасе на Майнц

Марко Ройс конфликтует с тренером "Боруссии" Эдином Терзичем.

Как пишет Bild со ссылкой на людей, близких к клубу, несколько недель назад Ройс стал одним из игроков, которые объединились против Терзича. При этом отмечается, что ранее у Марко и Эдина были теплые отношения.

Летом Ройсу при поддержке Терзича дали новый контракт, и на старте сезона Марко отплатил за доверие, показывая сильные и стабильные выступления. Однако, когда в "Боруссии" начался кризис, Марко стал играть хуже. Одной из кризисных точек стала замена Ройса в матче против "Аугсбурга" (1:1) на 58-й минуте: покидая поле, Марко пожал Терзичу руку, не глядя на него.

Учитывая поведение Ройса, Терзич решил наказать его и оставил в запасе на матч против "Майнца" (1:1). На поле капитан "Боруссии" так и не появился.

Ганс-Йоахим Ватцке и Себастьян Кель встретятся перед Рождеством, чтобы обсудить, как разрешить противоречия, возникшие между командой и тренером.

Отметим, что за последнее время о тактике Терзича негативно высказались Юлиан Брандт, Грегор Кобель и Никлас Фюллькруг.