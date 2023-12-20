Бундеслига. Возрождение Шика, трудовая победа Баварии и сумасшедший камбек Айнтрахта

Бундеслига, 16-й тур

Леверкузен, БайАрена

Байер – Бохум 4:0

Голы: Шик 30 (п), 32, 45, Бонифасе 69

Байер: Градецки, Фримпонг, Та (Тапсоба, 67), Станишич, Инкапье (Пуэрта, 73), Гримальдо, Джака, Андрих, Виртц (Амири, 87), Хофманн (Гложек, 73), Шик (Бонифасе, 67)

Бохум: Риманн, Гамбоа, Машович (Лоосли, 69), Шлоттербек, Бернардо, Лосилла (Эрманн, 87), Беро, Остерхаге, Асано (Данило Соарес, 46), Антви-Аджей (Брошински, 63), Пасиенсия (Ферстер, 63)

Хаби Алонсо не допустил ошибок коллег, насмотревшись на осечки выдохшихся "РБ Лейпцига" и "Боруссии" Д в мидвике. Впервые в сезоне в старте появился Патрик Шик, также свои шансы получили Андрих, Инкапье и Станишич. В итоге именно свежие игроки и сделали разницу, добыв 13-ю победу Леверкузена в текущем розыгрыше Бундеслиги.

Шик, почти не игравший при Алонсо из-за бесконечных травм, разразился первыми тремя голами в сезоне уже в первом тайме матча с "Бохумом". Сначала реализовал 11-метровый, который сам и заработал. Затем эффектно завершил контратаку ударом в касание, а напоследок отличился после подачи с углового. В это время на лавке радостно праздновал свершения чеха его конкурент по позиции Бонифасе. Который затем вышел вместо Шика и забил ещё один.

Таким образом "Байер" не только ушёл с 4-очковым отрывом от "Баварии" (у мюнхенцев есть игра в запасе), но и установил новый немецкий клубный рекорд – до этого ни одна команда не проводила 25 матчей со старта сезона без поражений во всех турнирах.

Вольфсбург, Фольксваген-Арена

Вольфсбург – Бавария 1:2

Голы: Арнольд 45 – Мусиала 33, Кейн 43

Вольфсбург: Кастельс, Цезигер (Рожерио, 46), Борнаув, Йенц, Мэле, Баку (Черны, 84), Арнольд, Сванберг (Паредес, 72), Вранкс, Маер (Тиагу Томаш, 52), Винд

Бавария: Нойер, Упамекано, Ким Мин Чжэ, Дэвис, Геррейру, Павлович, Лаймер, Мюллер (де Лигт, 63), Сане, Мусиала (Шупо-Мотинг, 90), Кейн

"Баварии" же пришлось всерьёз потрудиться, чтобы не потерять очки в матче против бывшего тренера. "Вольфсбург" Нико Ковача наказал Томас Мюллер, которого хорватский тренер усадил на лавку во время своего пребывания на "Альянц Арене". 25-й номер в отсутствии заболевших гриппом Киммиха и Горецки в одиночку отвечал за весь креатив команды, отдав ассист сначала Мусиале, а затем и Кейну на его 21-й гол в Бундеслиге.

А заодно намекнул Тухелю, что возможно тот тоже зря столь часто держит его в запасе. Такого конструктива и тонких решений "Баварии" часто не хватает в матчах Бундеслиги. Другое дело, что Тухеля интересует больше интересует интенсивность. Мусиала забил редкий мяч головой, Кейн положил шикарный гол ударом издали, но без мастерской паузы Мюллера этой атаки бы не было.

"Вольфсбург" перед перерывом отыграл один мяч из ниоткуда – Арнольд неожиданным ударом издали забил свой 40-й мяч в Бундеслиге за карьеру. Затем "Бавария" начала сушить (последние полчаса вместо Мюллера доигрывал де Лигт), в то время как "волки" добавили в активности после удачных замен Ковача. Тем не менее, сравнять "Вольфсбургу" не удалось.

Штутгарт, Мерседес-Бенц-Арена

Штутгарт – Аугсбург 3:0

Голы: Ундав 18, Гирасси 45+1, Фюрих 69

Штутгарт: Нюбель, Штенцель (Вагноман, 73), Антон, Загаду (Руо, 73), Миттельштедт, Фюрих (Чжон Ву Ен, 89), Каразор, Штиллер, Левелинг (Мвумпа, 78), Гирасси, Ундав (Мийо, 78)

Аугсбург: Дамен, Мбабу (Гумны, 59), Гауэлеу (Пфайффер, 46), Удуохай, Педерсен (Майер, 82), Йенсен (Варгас, 59), Энгельс, Дорш, Реджбечай, Демирович, Титц (Бельо, 68)

Кроме Кейна, Бонифасе и Шика, не промолчал сегодня и ударный дуэт "Штутгарта". Ундав забил свой 9-й гол в этом розыгрыше Бундеслиги, чтобы потом помочь Гирасси отличиться своим 17-м. Ещё до перерыва "Аугсбург" горел 2:0, а напоследок отличился ещё и Крис Фюрих, который всегда исключительно полезен, но часто остаётся в тени своих результативных партнёров. Таким образом "швабы" уходят в отпуск в топ-3, уже набрав на пункт больше, чем за всю минувшую кампанию.

Франкфурт, Дойче банк Парк

Айнтрахт – Боруссия М 2:1

Голы: Бута 90+2, Кох 90+7 – Вебер 27

Удаление: Вебер 88

Если в матче трёх ведущих команд лиги обошлось без сюрпризов, то в параллельных поединках драма развернулась нешуточная. "Боруссия" долго вела во Франкфурте благодаря единственному голу Вёбера с углового. Ничего удивительного в этом не было – стандарты у "Боруссии" самые опасные в Бундеслиге, а особенно корнеры. Но незадолго до концовки автор гола ушёл с поля из-за удаления, и "Айнтрахт" перевернул игру в компенсированные минуты. Сначала Бута замкнул прострел на дальней, а на 7-й добавленной Робин Кох затолкал мяч в сетку, принеся "орлам" 3 очка и место в топ-6.

Хайденхайм, Фойт-Арена

Хайденхайм – Фрайбург 3:2

Голы: Динкчи 52, Кляйндинст 84, Гинтер 90+2 (аг) – Хелер 7, 64 (п)

Также удивил абсолютный дебютант Бундеслиги "Хайденхайм". Подопечные Франка Шмидта неожиданно прервали 3-матчевую победную серию "Фрайбурга", дважды отыгравшись по ходу матча на "Фойт-Арене". Но и на этом хозяева не остановились. Пошли вперёд за победой в компенсированное время, вынудив фаворита растеряться. Голкипер Атуболу вместе с Гинтером в панике привезли гол, подарив все три очка "Хайденхайму". Который неожиданно ушёл на паузу 9-м, имея отрыв в 10 очков от зоны вылета.