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Боруссия Дортмунд отклонила приглашение в Европейскую Суперлигу

Германия
Обновлено

Еще один клуб отказывается участвовать в новом проекте

Боруссия Дортмунд отклонила приглашение в Европейскую Суперлигу

х

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Директор дортмундской "Боруссии" Ханс-Йоахим Ватцке заявил, что клуб не заинтересован во вступлении в Европейскую Суперлигу.

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"Наш клуб детально изучит решение Европейского суда, как только мы будем иметь причины, чтобы это сделать. Но выводы, которые можно сделать, не соответствуют тем, которые сейчас распространяются в СМИ.

Суд ЕС в своем пресс-релизе дал понять, что это не означает, что Суперлига обязательно должна быть разрешена. Для "Боруссии Дортмунд", независимо от дискуссий в связи с этим решением, действует следующее: мы не будем принимать в этом участие".

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Источник:
bvb.de
Опубликовал: Екатерина Власова
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