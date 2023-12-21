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Боруссия Дортмунд отклонила приглашение в Европейскую Суперлигу
Еще один клуб отказывается участвовать в новом проекте
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Директор дортмундской "Боруссии" Ханс-Йоахим Ватцке заявил, что клуб не заинтересован во вступлении в Европейскую Суперлигу.
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"Наш клуб детально изучит решение Европейского суда, как только мы будем иметь причины, чтобы это сделать. Но выводы, которые можно сделать, не соответствуют тем, которые сейчас распространяются в СМИ.
Суд ЕС в своем пресс-релизе дал понять, что это не означает, что Суперлига обязательно должна быть разрешена. Для "Боруссии Дортмунд", независимо от дискуссий в связи с этим решением, действует следующее: мы не будем принимать в этом участие".
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