Боруссия Дортмунд отклонила приглашение в Европейскую Суперлигу

Директор дортмундской "Боруссии" Ханс-Йоахим Ватцке заявил, что клуб не заинтересован во вступлении в Европейскую Суперлигу.

"Наш клуб детально изучит решение Европейского суда, как только мы будем иметь причины, чтобы это сделать. Но выводы, которые можно сделать, не соответствуют тем, которые сейчас распространяются в СМИ.

Суд ЕС в своем пресс-релизе дал понять, что это не означает, что Суперлига обязательно должна быть разрешена. Для "Боруссии Дортмунд", независимо от дискуссий в связи с этим решением, действует следующее: мы не будем принимать в этом участие".