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Лейпциг подписал Элифа Элмаса, - Источник

Германия
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Игрок уже прошел медицинский тест

Лейпциг подписал Элифа Элмаса, - Источник

Фото: Getty Images

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РБ "Лейпциг" достиг договоренности по трансферу хавбека Элифа Элмаса из "Наполи", об этом сообщает Фабрицио Романо. Игрок прошел медицинские тесты и теперь готов присоединиться к немецкому клубу. 24-летний полузащитник находится в Лейпциге со своим агентом Джорджем Гарди, подписывая все необходимые документы. Как и сообщалось ранее, сумма трансфера составит около 25 млн евро.

Элмас выступал за "Наполи" с 2019 года. В нынешнем сезоне македонец провел за эту команду 17 матчей во всех турнирах и забил два гола. Контракт игрока с итальянским клубом действовал до конца июня 2025 года.

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Наполи РБ Лейпциг Элиф Элмас
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Источник:
twitter.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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