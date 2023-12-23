Лейпциг подписал Элифа Элмаса, - Источник

РБ "Лейпциг" достиг договоренности по трансферу хавбека Элифа Элмаса из "Наполи", об этом сообщает Фабрицио Романо. Игрок прошел медицинские тесты и теперь готов присоединиться к немецкому клубу. 24-летний полузащитник находится в Лейпциге со своим агентом Джорджем Гарди, подписывая все необходимые документы. Как и сообщалось ранее, сумма трансфера составит около 25 млн евро.

Элмас выступал за "Наполи" с 2019 года. В нынешнем сезоне македонец провел за эту команду 17 матчей во всех турнирах и забил два гола. Контракт игрока с итальянским клубом действовал до конца июня 2025 года.