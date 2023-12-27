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Официально: Элиф Элмас присоединился к РБ Лейпциг
Футболист подписал долгосрочный контракт
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Македонский полузащитник Элиф Элмас подписал контрактант с немецким "РБ Лейпцигом". Об этом сообщается на официальном вебсайте клуба.
Эльмас перешел из итальянского "Наполи" за 25 миллионов евро. 24-летний игрок заключил долгосрочный договор на четыре с половиной года.
Футболист будет выступать за немецкий "РБ Лейпциг" под номером шесть.
+++ Transfer-Update +++— RB Leipzig (@RBLeipzig) December 27, 2023
Eljif #Elmas verstärkt #RB Leipzig ab Januar 2024!
Der 24-Jährige erhält einen langfristigen Vertrag über viereinhalb Jahre bis Juni 2028 und wird künftig mit der Rückennummer 6 für #RBL aufdribbeln: https://t.co/dkIFE1iIEh
Herzlich Willkommen bei den… pic.twitter.com/tbSIodtcLo
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