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Официально: Элиф Элмас присоединился к РБ Лейпциг

Германия
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Футболист подписал долгосрочный контракт

Официально: Элиф Элмас присоединился к РБ Лейпциг

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Македонский полузащитник Элиф Элмас подписал контрактант с немецким "РБ Лейпцигом". Об этом сообщается на официальном вебсайте клуба.

Эльмас перешел из итальянского "Наполи" за 25 миллионов евро. 24-летний игрок заключил долгосрочный договор на четыре с половиной года.

Футболист будет выступать за немецкий "РБ Лейпциг" под номером шесть.

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Источник: Реал сделал выбор между де Лигтом и Вараном
РБ Лейпциг Элиф Элмас
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Источник:
RB Leipzig
Опубликовал: Екатерина Власова
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