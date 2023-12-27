Официально: Элиф Элмас присоединился к РБ Лейпциг

Македонский полузащитник Элиф Элмас подписал контрактант с немецким "РБ Лейпцигом". Об этом сообщается на официальном вебсайте клуба.

Эльмас перешел из итальянского "Наполи" за 25 миллионов евро. 24-летний игрок заключил долгосрочный договор на четыре с половиной года.

Футболист будет выступать за немецкий "РБ Лейпциг" под номером шесть.