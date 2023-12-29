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Нури Шахин и Свен Бендер вошли в тренерский штаб Терзича в Боруссии
Бывшие игроки Боруссии вошли в тренерский штаб Терзича
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бывшие игроки дортмундской "Боруссии" Нури Шахин и Свен Бендер вошли в тренерский штаб главного тренера Эдина Терзича, сообщает пресс-служба немецкой команды.
Оба специалиста подписали соглашения, рассчитанные до 30 июня 2025 года, и присоединятся к клубу 1 января.
Напомним, ранее 35-летний Шахин возглавлял турецкий футбольный клуб "Антальяспор", а 34-летний Бендер был помощником главного тренера в юношеской сборной Германии до 17 лет. Бывшие игроки "Боруссии" вместе стали чемпионами Германии 2011 года и как товарищи по команде праздновали победу в Кубке Германии 2017 года.
Сейчас "Боруссия" находится на пятой строчке чемпионата Германии по футболу, набрав 27 очков в 16 проведенных матчах.
???? Nuri Sahin: "Wenn der BVB nachfragt, kann ich nicht nein sagen. Wir werden als Trainerteam gemeinsam versuchen, die Mannschaft wieder in die Erfolgsspur zu bringen. Es fühlt sich sehr schön an, nach Hause zu kommen!" pic.twitter.com/xdbn6axP9l— Borussia Dortmund (@BVB) December 29, 2023
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