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Нури Шахин и Свен Бендер вошли в тренерский штаб Терзича в Боруссии

Германия

Бывшие игроки Боруссии вошли в тренерский штаб Терзича

Нури Шахин и Свен Бендер вошли в тренерский штаб Терзича в Боруссии

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Олексиенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывшие игроки дортмундской "Боруссии" Нури Шахин и Свен Бендер вошли в тренерский штаб главного тренера Эдина Терзича, сообщает пресс-служба немецкой команды.

Оба специалиста подписали соглашения, рассчитанные до 30 июня 2025 года, и присоединятся к клубу 1 января.

Напомним, ранее 35-летний Шахин возглавлял турецкий футбольный клуб "Антальяспор", а 34-летний Бендер был помощником главного тренера в юношеской сборной Германии до 17 лет. Бывшие игроки "Боруссии" вместе стали чемпионами Германии 2011 года и как товарищи по команде праздновали победу в Кубке Германии 2017 года.

Сейчас "Боруссия" находится на пятой строчке чемпионата Германии по футболу, набрав 27 очков в 16 проведенных матчах.

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Боруссия (Дортмунд) Свен Бендер Нури Шахин Эдин Терзич
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