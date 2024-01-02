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Боруссия Д и МЮ ведут переговоры по аренде Санчо
Санчо близок к переходу в немецкий клуб
Getty Images/Global Images Ukraine
"Боруссия" Дортмунд и "Манчестер Юнайтед" ведут переговоры об аренде Джейдона Санчо.
Немецкий клуб хочет вернуть бывшего нападающего, который покинул "Боруссию" в 2021 году. Обе стороны договариваются о шести месяцах аренды футболиста.
Также издание Daily Mail сообщает, что Джейдоном Санчо интересуется "Вест Хэм". Но пока клуб не делал никаких предложений, потому что главный тренер Дэвид Мойес сомневается в необходимости аренды.
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Источник:sport.sky
Опубликовал: Екатерина Власова
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