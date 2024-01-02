Боруссия Д и МЮ ведут переговоры по аренде Санчо

"Боруссия" Дортмунд и "Манчестер Юнайтед" ведут переговоры об аренде Джейдона Санчо.

Немецкий клуб хочет вернуть бывшего нападающего, который покинул "Боруссию" в 2021 году. Обе стороны договариваются о шести месяцах аренды футболиста.

Также издание Daily Mail сообщает, что Джейдоном Санчо интересуется "Вест Хэм". Но пока клуб не делал никаких предложений, потому что главный тренер Дэвид Мойес сомневается в необходимости аренды.