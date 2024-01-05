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Дортмундская Боруссия будет иметь право выкупа Джейдона Санчо - Источник

Германия

В нынешнем сезоне игрок провел только три игры в рамках АПЛ

Дортмундская Боруссия будет иметь право выкупа Джейдона Санчо - Источник

Sky Sports

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Дортмундская "Боруссия" будет иметь право выкупа Джейдона Санчо за 29 млн евро, сообщает Football Insider. Англичанин должен присоединиться к "шмелям" на правах аренды до конца сезона-2023/2024.

По информации источника, "Боруссия" будет выплачивать меньше половины зарплаты Джейдона во второй половине нынешней кампании. Напомним, Санчо перестал попадать в заявку "красных дьяволов" после того, как в конце августа поссорился с главным тренером команды Эриком тен Хагом.

Ранее в своей карьере 22-летний англичанин уже выступал за дортмундскую "Боруссию", откуда и перебрался в "Манчестер Юнайтед" в 2021 году. В нынешнем сезоне игрок провел только три игры в рамках АПЛ и не отметился результативными действиями.

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Боруссия (Дортмунд) Манчестер Юнайтед Джейдон Санчо
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Источник:
https://www.footballinsider247.com/
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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