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Дортмундская Боруссия будет иметь право выкупа Джейдона Санчо - Источник
В нынешнем сезоне игрок провел только три игры в рамках АПЛ
Sky Sports
Дортмундская "Боруссия" будет иметь право выкупа Джейдона Санчо за 29 млн евро, сообщает Football Insider. Англичанин должен присоединиться к "шмелям" на правах аренды до конца сезона-2023/2024.
По информации источника, "Боруссия" будет выплачивать меньше половины зарплаты Джейдона во второй половине нынешней кампании. Напомним, Санчо перестал попадать в заявку "красных дьяволов" после того, как в конце августа поссорился с главным тренером команды Эриком тен Хагом.
Ранее в своей карьере 22-летний англичанин уже выступал за дортмундскую "Боруссию", откуда и перебрался в "Манчестер Юнайтед" в 2021 году. В нынешнем сезоне игрок провел только три игры в рамках АПЛ и не отметился результативными действиями.
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