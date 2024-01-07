Бонуччи может перейти в Фенербахче

Игрок берлинского "Униона" Леонардо Бонуччи может присоединиться к стамбульскому "Фенербахче", об этом сообщает Фабрицио Романо.

Процесс переговоров еще продолжается. Окончательное решение будет принято на следующей неделе.

Итальянский центрбек присоединился к немецкому клубу свободным агентом в сентябре 2023-го года. В текущем сезоне 36-летний защитник принял участие в 10-и поединках за "Унион" и отметился одним забитым голом.