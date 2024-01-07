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Бонуччи может перейти в Фенербахче

Германия
Обновлено

На пенсию еще рано?

Бонуччи может перейти в Фенербахче

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Игрок берлинского "Униона" Леонардо Бонуччи может присоединиться к стамбульскому "Фенербахче", об этом сообщает Фабрицио Романо.

Процесс переговоров еще продолжается. Окончательное решение будет принято на следующей неделе.

Итальянский центрбек присоединился к немецкому клубу свободным агентом в сентябре 2023-го года. В текущем сезоне 36-летний защитник принял участие в 10-и поединках за "Унион" и отметился одним забитым голом.

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Леонардо Бонуччи Фенербахче (Стамбул) Унион (Берлин)
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Источник:
twitter.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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