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Дортмундская Боруссия достигла устной договоренности с Челси по аренде Иена Маатсена
Усиление левого фланга для шмелей
Фото: Getty Images
Дортмундская "Боруссия" достигла устной договоренности с "Челси" об аренде левого защитника Иена Матсена, об этом сообщает Фабрицио Романо. Сразу после этого было отправлено официальное предложение. Сейчас переговоры продолжаются, уточняются детали перехода в стан "шмелей".
Ранее журналист Sky Sports Флориан Плеттенберг также
Универсальный 21-летний игрок провел за "синих" 15 матчей в текущем сезоне, однако не отличался результативными действиями. Transfermarkt оценивает левого защитника в 20 млн евро.
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