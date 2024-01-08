Ватцке покинет пост гендиректора Боруссии Д в 2025 году

Генеральный директор дортмундской "Боруссии" Ханс-Йоахим Ватцке сообщил, что он не будет продлевать договор с клубом. 64-летний функционер отойдет от дел в ноябре 2025 года, когда закончится его контракт.

"Я больше не буду продлевать свой контракт. Я уйду из руководства следующей осенью. Наступил момент сказать: "Хватит". Тем не менее, существует сильная эмоциональная связь. Для меня было важно сделать это относительно рано. Чтобы мы могли правильно совершить переход за полтора года", - отметил немец.

Ватцке трудится в Дортмунде с 2001 года, именно тогда он стал казначеем "шмелей". Затем в феврале 2005 года его назначили на пост гендиректора. Именно ему приписывают спасение клуба от банкротства.

К слову, после 16-ти сыгранных матчей "Боруссия" Дортмунд занимает 5-е место в турнирной таблице Бундеслиги. В активе команды 27 очков.