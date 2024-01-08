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Леонардо Бонуччи вскоре разорвет контракт со своим клубом

Германия

Вероятно, соглашение будет расторгнуто 9 января

Леонардо Бонуччи вскоре разорвет контракт со своим клубом

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Леонардо Бонуччи, вероятно, разорвет контракт с "Унион Берлин" во вторник, 9 января.

Защитник присоединится к турецкому гиганту Суперлиги "Фенербахче". По информации Calciomercato известно, что бывший нападающий "Интера" и "Ромы" Эдин Джеко сыграл ключевую роль в убеждении Бонуччи перейти в турецкий клуб.

Леонардо летом присоединился к "Унион Берлин", как свободный агент, он покинул итальянский "Ювентус".

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Источник:
football-italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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