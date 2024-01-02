Леонардо Бонуччи: Харри Магуайр - это пример для меня

Итальянский защитник Леонардо Бонуччи поражен психологической устойчивостью игрока "Манчестер Юнайтед" Гарри Магуайра.

"Гарри - это пример для меня. После всего того, что произошло, он все еще играет за "МЮ" и регулярно выступает за сборную Англии. Это свидетельствует о его силе духа.

Магуайр - хороший защитник. Его проблема была в том, что за него заплатили бешеные деньги во время трансфера в "МЮ". Но разве из-за этого он больше не имеет права иногда ошибаться?

Гарри продемонстрировал свои лидерские качества, характер и ум. Он как и все мы, имеет определенные ограничения, но если будет знать свои слабости, он будет работать над собой, чтобы стать сильнее."