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Леонардо Бонуччи: Харри Магуайр - это пример для меня
Итальянец поражен психологической устойчивостью футболиста
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Итальянский защитник Леонардо Бонуччи поражен психологической устойчивостью игрока "Манчестер Юнайтед" Гарри Магуайра.
"Гарри - это пример для меня. После всего того, что произошло, он все еще играет за "МЮ" и регулярно выступает за сборную Англии. Это свидетельствует о его силе духа.
Магуайр - хороший защитник. Его проблема была в том, что за него заплатили бешеные деньги во время трансфера в "МЮ". Но разве из-за этого он больше не имеет права иногда ошибаться?
Гарри продемонстрировал свои лидерские качества, характер и ум. Он как и все мы, имеет определенные ограничения, но если будет знать свои слабости, он будет работать над собой, чтобы стать сильнее."
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