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Официально: РБ Лейпциг продлил контракт со своим защитником
Контракт действует до 2028 года
"РБ Лейпциг" продлил контракт со своим защитником Лукасом Клостерманном.
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Соглашение клуба с 27-летним футболистом рассчитано на четыре года.
"Наш защитник не только вступает в свой десятый год в составе команды "Красных Быков", но и будет играть ключевую роль в формировании нашего будущего", - говорится в заявлении "РБ Лейпциг".
Vertragsverlängerung! Lukas #Klostermann bleibt bis 2️⃣0️⃣2️⃣8️⃣— RB Leipzig (@RBLeipzig) January 11, 2024
2️⃣7️⃣8️⃣ Pflichtspiele
???????? Doppelpokalsieger
???????? Nationalspieler
Zusammen schreiben wir weitere vier Jahre Geschichte.
Schön, dass du bei uns bleibst Klosti!#EinmalLeipzigImmerLeipzig
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