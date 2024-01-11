Официально: РБ Лейпциг продлил контракт со своим защитником

"РБ Лейпциг" продлил контракт со своим защитником Лукасом Клостерманном.

Соглашение клуба с 27-летним футболистом рассчитано на четыре года.

"Наш защитник не только вступает в свой десятый год в составе команды "Красных Быков", но и будет играть ключевую роль в формировании нашего будущего", - говорится в заявлении "РБ Лейпциг".