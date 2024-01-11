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Официально: РБ Лейпциг продлил контракт со своим защитником

Германия
Обновлено

Контракт действует до 2028 года

Официально: РБ Лейпциг продлил контракт со своим защитником

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"РБ Лейпциг" продлил контракт со своим защитником Лукасом Клостерманном.

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Соглашение клуба с 27-летним футболистом рассчитано на четыре года.

"Наш защитник не только вступает в свой десятый год в составе команды "Красных Быков", но и будет играть ключевую роль в формировании нашего будущего", - говорится в заявлении "РБ Лейпциг".

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Источник:
RB Leipzig
Опубликовал: Екатерина Власова
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