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Игрок Боруссии лидирует в опросе на лучшего немецкого футболиста 2023 года
Эмре Джан лидирует в голосовании
Полузащитник дортмундской "Боруссии" Эмре Джан близок к тому, чтобы стать лучшим немецким футболистом по итогам 2023 года. Об этом сообщает известный журналист и инсайдер Флориан Плеттенберг.
По информации источника, Джан сильно опережает ближайших конкурентов в борьбе за награду - за Эмре отдали свои голоса 64,7% пользователей, принявших участие в голосовании, определяющем лучшего игрока. Отметим, что в нынешнем сезоне 30-летний полузащитник "шмелей" провел 13 игр в рамках Бундеслиги, забил один гол и сделал две результативные передачи.
Действующий контракт футболиста с "Боруссией" рассчитан до конца июня 2026 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость немецкого хавбека в 12 млн евро.
Emre #Can, on the verge to become Germany’s National Player of the Year 2023! ????— Florian Plettenberg (@Plettigoal) January 12, 2024
Fans can vote until noon today at 12 o'clock.@SkySportDE ???????? pic.twitter.com/Gq8k46tASa
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