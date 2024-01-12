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Игрок Боруссии лидирует в опросе на лучшего немецкого футболиста 2023 года

Германия

Эмре Джан лидирует в голосовании

Игрок Боруссии лидирует в опросе на лучшего немецкого футболиста 2023 года

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Полузащитник дортмундской "Боруссии" Эмре Джан близок к тому, чтобы стать лучшим немецким футболистом по итогам 2023 года. Об этом сообщает известный журналист и инсайдер Флориан Плеттенберг.

По информации источника, Джан сильно опережает ближайших конкурентов в борьбе за награду - за Эмре отдали свои голоса 64,7% пользователей, принявших участие в голосовании, определяющем лучшего игрока. Отметим, что в нынешнем сезоне 30-летний полузащитник "шмелей" провел 13 игр в рамках Бундеслиги, забил один гол и сделал две результативные передачи.

Действующий контракт футболиста с "Боруссией" рассчитан до конца июня 2026 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость немецкого хавбека в 12 млн евро.

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Источник:
Plettigoal
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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