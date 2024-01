Нойер провел 500 матч за Баварию и вошел в десятку рекордсменов клуба

Во вчерашнем матче против "Хоффенгайма" Мануэль Нойер провел 500 матч в составе "Баварии".

По этому показателю он сравнялся с Бастианом Шванштайгером и вошел в десятку рекордсменов клуба.

Также голкипер является третьим футболистом "пивоваров" по проведенным поединкам в текущем тысячелетии. Впереди только Филипп Лам (517) и Томас Мюллер (686).

500 - Manuel Neuer will make his 500th competitive appearance for FC Bayern against Hoffenheim, drawing level with Bastian Schweinsteiger - only Thomas Müller (685) and Philipp Lahm (517) have played more competitive games for the Bavarians this millennium. Jubilee. #FCBTSG pic.twitter.com/aTE5k5EKWh