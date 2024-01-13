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Нойер провел 500 матч за Баварию и вошел в десятку рекордсменов клуба

Германия

В текущем тысячелетии он третий по этому показателю

Нойер провел 500 матч за Баварию и вошел в десятку рекордсменов клуба

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Во вчерашнем матче против "Хоффенгайма" Мануэль Нойер провел 500 матч в составе "Баварии".

По этому показателю он сравнялся с Бастианом Шванштайгером и вошел в десятку рекордсменов клуба.

Также голкипер является третьим футболистом "пивоваров" по проведенным поединкам в текущем тысячелетии. Впереди только Филипп Лам (517) и Томас Мюллер (686).

Среди голкиперов Нойер занимает третье место в общем рейтинге. Лидирует в нем Зепп Майер (706), а вторым идет Оливер Кан (632). Майер – также общий рекордсмен “Баварии” по количеству проведенных матчей в клубе.

Нойер стал игроком мюнхенцев в 2011 году, перейдя из "Шальке" за 30 миллионов евро. С тех пор он провел 240 матчей на ноль, а также пропустил 395 голов. Кроме этого на его счету два ассиста. Вместе с "Баварией" Мануэль завоевал 30 трофеев.

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Источник:
OptaFranz
Опубликовал: Максим Кучер
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