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Нойер провел 500 матч за Баварию и вошел в десятку рекордсменов клуба
В текущем тысячелетии он третий по этому показателю
Getty Images/Global Images Ukraine
Во вчерашнем матче против "Хоффенгайма" Мануэль Нойер провел 500 матч в составе "Баварии".
По этому показателю он сравнялся с Бастианом Шванштайгером и вошел в десятку рекордсменов клуба.
Также голкипер является третьим футболистом "пивоваров" по проведенным поединкам в текущем тысячелетии. Впереди только Филипп Лам (517) и Томас Мюллер (686).
500 - Manuel Neuer will make his 500th competitive appearance for FC Bayern against Hoffenheim, drawing level with Bastian Schweinsteiger - only Thomas Müller (685) and Philipp Lahm (517) have played more competitive games for the Bavarians this millennium. Jubilee. #FCBTSG pic.twitter.com/aTE5k5EKWh— OptaFranz (@OptaFranz) January 12, 2024
Среди голкиперов Нойер занимает третье место в общем рейтинге. Лидирует в нем Зепп Майер (706), а вторым идет Оливер Кан (632). Майер – также общий рекордсмен “Баварии” по количеству проведенных матчей в клубе.
Нойер стал игроком мюнхенцев в 2011 году, перейдя из "Шальке" за 30 миллионов евро. С тех пор он провел 240 матчей на ноль, а также пропустил 395 голов. Кроме этого на его счету два ассиста. Вместе с "Баварией" Мануэль завоевал 30 трофеев.
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