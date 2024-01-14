Бундеслига, 17-й тур

Менхенгладбах, Боруссия-Парк

Боруссия М – Штутгарт 3:1

Голы: Хак 1, 19, Сьебатшо 90+1 – Вагноман 55

Намерение "Боруссии" начать с чистого листа в новом году было ощутимо с первых мгновений матча. Это запредельное желание трансформировалось в самый быстрый гол в нынешнем розыгрыше Бундеслиги. Робину Хаку сегодня понадобилось всего 21 секунда, чтобы открыть счёт своим мячам в немецкой элите.

Выписанный у "Арминии" за скромные 1,1 млн евро форвард в одно касание завершил атаку, в которой у Гладбаха получилось всё, что могло. Классный контпрессинг вернул мяч хозяевам, Онора остроумно прокинул на Райтца, а Рокко сходу нашёл левого инсайда своевременным пасом.

После шокирующего старта "Штутгарт" долго приходил в себя, проверяя соперника в позиционной атаке. Проверял так себе: не хватало традиционных опусканий Гирасси, а также резкости Силаса Мвумпы, которого справа в атаке подменял номинальный латераль Вагноман. Оба африканца уехали на КАН, существенно повлияв на силу своей команды.

Несмотря на перевес во владении, "Боруссия" продолжала создавать угрозу у чужих ворот. Парни Сеоане очень дисциплинированно действовали без мяча и были очень решительны в контратаках. Хак нагло проскочил двоих и вывел Онора сам на сам, но французу помешал небольшой офсайд.

Но Робин и не думал останавливаться, менее чем за 20 минут оформив дубль. Снова сработал прессинг, мяч быстро доставили Плеа, а тот изящным пасом в разрез отправил Хака на ворота, которые он поразил плотным ударом в ближний угол. В ответ у "шваб" до перерыва был только удар Ундава, облизавший штангу после редкого обострения Фюриха. Для неудачливого форварда это был 4-й удар в каркас ворот за первый круг.

На вторую половину Сеоане приготовил ещё более запакованный автобус. Хёнесс в ответ заменил обоих крайних защитников, пытаясь придать недостающей ширины в атаке благодаря выходам Левелинга и Руо. Вагномана оставил правым вингером, что вызвало вопросы. Правда, Йоша быстро на них ответил, положив классный мяч в дальний угол с нерабочей левой в духе Арьена Роббена.

У "Штутгарта" оставалось более получаса для того, чтобы сотворить камбек. Что казалось весьма вероятным, учитывая, что в первой части кампании Гладбах чаще всех в Бундеслиге терял очки, ведя в счёте (17 пунктов). Но несмотря на излишнюю пассивность, хозяева выглядели солидно. В первую очередь за счёт внимательной и самоотверженной работы в обороне, что было совсем нетипично для них в прошлом году.

За 10 минут до конца Хак мог оформлять дебютный хет-трик в карьере. Коне здорово придержал мяч в центре поля и запустил форварда вперёд. Хак с Нгумной вышли 2 в 1, но Вальдемар Антон очень грамотно отрезал вариант с пасом. Робину пришлось бить самому, но его подработка мяча под удар выдала в нём игрока, проведшего большую часть карьеры во Второй Бундеслиге, после чего нанести прицельный удар стало непосильной задачей.

В компенсированное время точку поставил свежий Сьбатшо, хотя для него все сделал один из главных героев второго тайма Ману Коне. Француз инициировал отбор в центре поля, вовремя сыграл в стенку с партнёром, сам разогнал контратаку и едва не положил шедевр в дальний угол после пары эффектных переступов. Но мяч прилетел в штангу, а рикошетом от неё – прямо на ногу Сьебатшо.

3:1. "Боруссия" многообещающе начала 2024 год. Такой слаженности в центре поля, внимательной игры в обороне и энергии в атаке мы не видели от этого клуба давно. Похоже, впустую зимний перерыв Сеоане и его штаб не провели. "Штутгарт" же снова проиграл, как только лишился Серу Гирасси. В прошлый раз его отсутствие стоило им 6 очков в двух турах. Сегодня ещё трёх. Парни Хёнесса с дебюта попали под каток, а после не смогли вернуться в игру, несмотря на все приложенные усилия.

Боруссия М: Николас – Скалли, Эльведи, Фридрих, Нетц – Вайгль, Коне, Райтц – Онора (Нгуму, 75), Хак – Плеа (Сьебатшо, 66)

Штутгарт: Нюбель – Штенцель (Левелинг, 46), Антон, Загаду, Миттельштедт (Руо, 46) – Каразор (Раймунд, 82), Штиллер – Вагноман, Мийо, Фюрих – Ундав

Предупреждения: Вайгль 35, Эльведи 70 - Миттельштедт 45, Раймунд 83, Мийо 83