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Интернасьонал готов подписать игрока Бундеслиги - Инсайдер

Германия

Сделка скреплена

Интернасьонал готов подписать игрока Бундеслиги - Инсайдер

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Бразильский "Интернасьонал" готов подписать нападающего "Вердера" Рафаэля Борре.

По информации Фабрицио Романа, сделка скреплена. Оба клуба уже согласовали детали трансфера. Последним шагом является решение вопроса, присоединится ли Рафаэль к клубу сейчас или летом.

Борре в Бундеслиге забил 4 гола в 14 матчах в этом сезоне.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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