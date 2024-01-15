Интернасьонал готов подписать игрока Бундеслиги - Инсайдер

Бразильский "Интернасьонал" готов подписать нападающего "Вердера" Рафаэля Борре.

По информации Фабрицио Романа, сделка скреплена. Оба клуба уже согласовали детали трансфера. Последним шагом является решение вопроса, присоединится ли Рафаэль к клубу сейчас или летом.

Борре в Бундеслиге забил 4 гола в 14 матчах в этом сезоне.