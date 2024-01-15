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Интернасьонал готов подписать игрока Бундеслиги - Инсайдер
Сделка скреплена
Бразильский "Интернасьонал" готов подписать нападающего "Вердера" Рафаэля Борре.
По информации Фабрицио Романа, сделка скреплена. Оба клуба уже согласовали детали трансфера. Последним шагом является решение вопроса, присоединится ли Рафаэль к клубу сейчас или летом.
Борре в Бундеслиге забил 4 гола в 14 матчах в этом сезоне.
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