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Томас Мюллер считает, что сборная Германии может выиграть Евро-2024
Томас считает, что Германия может выиграть домашний чемпионат
Фото: twitter.com/FCBayern
Полузащитник мюнхенской "Баварии" Томас Мюллер считает, что сборной Германии по силам выиграть домашний чемпионат Европы - 2024.
"Да, мы можем это сделать. Я по-прежнему уверен в этом. И все же все, кто имеет отношение к немецкому футболу, и особенно мы, игроки, должны в какой-то степени сойти с небес на землю. Нет никаких сомнений в том, что мы можем выиграть матчи с Австрией или Японией.
Но мы должны понимать, что это не может произойти само собой. Мы потеряли ощущение того, что, даже будучи Германией, мы должны покрывать каждый сантиметр футбольного поля во время игры", - приводит слова Мюллера Bayern & Germany.
Чемпионат Европы по футболу пройдет с 14 июня по 14 июля 2024 года. Турнир примут 10 городов и стадионов в Германии.
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