Бавария рассматривает вариант с подписанием защитника сборной Италии

"Бавария" интересуется центральным защитником "Торино" и сборной Италии Алессандро Буонджорно. Об этом сообщает журналист Марсель Меллер.

По информации источника, приоритетом игрока обороны остается переход в "Милан". На 24-летнего футболиста претендуют и другие итальянские клубы. Отмечается, что руководство туринской команды не заинтересовано в расставании с защитником в текущее зимнее трансферное окно.

Буонджорно выступает за "Торино" с 2020 года. В нынешнем сезоне защитник провел 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя голами. Контракт игрока с туринским клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, - 22 млн евро.

Ранее сообщалось об интересе к Буонджорно со стороны "Милана".