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Бавария рассматривает вариант с подписанием защитника сборной Италии
Буонджорно выступает за Торино с 2020 года
Getty Images
"Бавария" интересуется центральным защитником "Торино" и сборной Италии Алессандро Буонджорно. Об этом сообщает журналист Марсель Меллер.
По информации источника, приоритетом игрока обороны остается переход в "Милан". На 24-летнего футболиста претендуют и другие итальянские клубы. Отмечается, что руководство туринской команды не заинтересовано в расставании с защитником в текущее зимнее трансферное окно.
Буонджорно выступает за "Торино" с 2020 года. В нынешнем сезоне защитник провел 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя голами. Контракт игрока с туринским клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, - 22 млн евро.
Ранее сообщалось об интересе к Буонджорно со стороны "Милана".
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