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Бавария рассматривает вариант с подписанием защитника сборной Италии

Германия

Буонджорно выступает за Торино с 2020 года

Бавария рассматривает вариант с подписанием защитника сборной Италии

Getty Images

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"Бавария" интересуется центральным защитником "Торино" и сборной Италии Алессандро Буонджорно. Об этом сообщает журналист Марсель Меллер.

По информации источника, приоритетом игрока обороны остается переход в "Милан". На 24-летнего футболиста претендуют и другие итальянские клубы. Отмечается, что руководство туринской команды не заинтересовано в расставании с защитником в текущее зимнее трансферное окно.

Буонджорно выступает за "Торино" с 2020 года. В нынешнем сезоне защитник провел 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя голами. Контракт игрока с туринским клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, - 22 млн евро.

Ранее сообщалось об интересе к Буонджорно со стороны "Милана".

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Источник:
mmarcelandreas
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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