Стартовый матч очередного тура Бундеслиги перенесен. Известны причины

Сегодня, девятнадцатого января, должен был стартовать восемнадцатый тур чемпионата Германии. "Майнц" на своем поле должен был принять "Унион".

Однако игра вовремя не состоится. Как сообщает "Майнц" на своих официальных ресурсах, игра перенесена из-за угрозы для болельщиков, обусловленной сложными погодными условиями.

Heimspiel gegen Union Berlin abgesagt



Das Heimspiel gegen den 1. FC Union Berlin morgen wird wegen witterungsbedingten Sicherheitsrisiken für Zuschauer und Zuschauerinnen abgesagt. #Mainz05 pic.twitter.com/VhQMRbF0oH — 1. FSV Mainz 05 (@1FSVMainz05) January 18, 2024

Нижние ярусы домашней арены "Майнца" покрылись слоем льда. Это же касается и подъездных к стадиону путей. Решение было принято после консультаций с организаторами соревнования и клубом-соперником.

Дата переигровки пока не определена.

"Майнц" идет на шестнадцатом месте турнирной таблицы, а "Унион" – на пятнадцатом.