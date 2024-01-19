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Стартовый матч очередного тура Бундеслиги перенесен. Известны причины

Германия

Майнц и Унион вовремя не сыграют

Стартовый матч очередного тура Бундеслиги перенесен. Известны причины

Фото - ФК Майнс / автор - невідомий

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Сегодня, девятнадцатого января, должен был стартовать восемнадцатый тур чемпионата Германии. "Майнц" на своем поле должен был принять "Унион".

Однако игра вовремя не состоится. Как сообщает "Майнц" на своих официальных ресурсах, игра перенесена из-за угрозы для болельщиков, обусловленной сложными погодными условиями.

Нижние ярусы домашней арены "Майнца" покрылись слоем льда. Это же касается и подъездных к стадиону путей. Решение было принято после консультаций с организаторами соревнования и клубом-соперником.

Дата переигровки пока не определена.

"Майнц" идет на шестнадцатом месте турнирной таблицы, а "Унион" – на пятнадцатом.

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Источник:
ФК Майнц
Опубликовал: Игорь Семйон
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