Германия
Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Пожелание превыше всего. Хави Симонс может остаться в Бундеслиге еще на один сезон
Дело в договоре
Фото: twitter.com/RBLeipzig
Хави Симонс может остаться в "РБ Лейпциг".
Как передает Sky Sport Germany, летом этого года нидерландский полузащитник должен вернуться в "ПСЖ", но Хави Симонс хотел бы провести еще один сезон в Бундеслиге. Отмечается, что в договоре аренды нет возможности покупки, но еще один сезон не исключен. Причина: обязательства между Хави и "ПСЖ".
Напомним, за этот сезон 20-летний полузащитник отыграл 26 матчей в которых забил шесть голов и отдал девять результативных передач
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Sky Sport Germany
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Ястремская вышла в 1/8 финала Australian Open-2024
- Бенфика одолела Боавишту, Сандерленд уступил Халлу. Известно, какие оценки получили Трубин и Русин
- Перес остался недоволен игрой Лунина в матче с Атлетико, - СМИ
- Бавария заинтересовалась Луниным. Клуб видит в нем замену Нойеру
- С самым ценным. Криштиану Роналду опубликовал фото с дочерью и новым авто. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная дочь-модель легенды АПЛ приводит в восторг фанатов сексуальными фото. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн