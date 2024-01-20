Пожелание превыше всего. Хави Симонс может остаться в Бундеслиге еще на один сезон

Хави Симонс может остаться в "РБ Лейпциг".

Как передает Sky Sport Germany, летом этого года нидерландский полузащитник должен вернуться в "ПСЖ", но Хави Симонс хотел бы провести еще один сезон в Бундеслиге. Отмечается, что в договоре аренды нет возможности покупки, но еще один сезон не исключен. Причина: обязательства между Хави и "ПСЖ".

Напомним, за этот сезон 20-летний полузащитник отыграл 26 матчей в которых забил шесть голов и отдал девять результативных передач