Бундеслига. Мален разобрался с Кёльном, эпичная победа Фрайбурга в меньшинстве и камбек в дерби Гессена

Бундеслига, 18-й тур

Кёльн, РейнЭнерги

Кельн – Боруссия Д 0:4

Голы: Мален 12, 61, Фюллькруг 58 (п), Мукоко 90+2

Кельн: Швэбе, Карстенсен (Шмитц, 87), Шабо, Хюберс, Финкгрефе, Любичич (Алиду, 62), Майна (Диль, 62), Мартель, Хусейнбашич, Кайнц (Кристенсен, 74), Тильманн (Адамян, 87)

Боруссия Д: Кобель, Менье, Зюле (Бланк, 46), Шлоттербек, Матсен, Забитцер, Брандт (Ройс, 66), Озджан (Рейна, 74), Мален, Санчо (Байно-Гиттенс, 66), Фюллькруг (Мукоко, 74)

"Боруссия" одержала вторую разгромную победу в Бундеслиге подряд, вслед "Дармштадтом" разобравшись с "Кёльном". Как и в игре первого круга, разницу сделал Дониэлл Мален, оформивший дубль. Ещё один мяч на счету Никласа Фюллькруга с пенальти, напоследок хозяев добил суперсаб Мукоко.

Ключом к успеху стал остроумный розыгрыш углового в дебюте, закончившийся ударом Малена со средней дистанции. Это обеспечило комфортный сценарий игры для БД. После этого игра долгое время была равной, и Кобелю по традиции пришлось сделать несколько эффектных сейвов перед тем, как зимние новички добили соперника.

Санчо заработал 11-метровый перед тем, как его коллега по левому флангу Иан Матсен отобрал мяч и оформил роскошный ассист на Малена через полполя. Отмечаем новые наработки на стандартах, оживший благодаря трансферам левым фланг Дортмунда и очередное результативное камео Мукоко. Но контроля "Боруссии" как всегда недоставало.

Дармштадт, Белленфалльтор

Дармштадт – Айнтрахт 2:2

Голы: Юстван 61, Кларер 90+5 – Нкунку 33, Кнауфф 51

Дармштадт: Шуэн, Бадер, Кларер, Маглица (Мюллер, 46), Ридель, Холланд (Циммерманн, 89), Нюрнбергер (Вильхельмссон, 79), Франьич (Кемпе, 79), Юстван, Скарке (Карич, 80), Пфайффер

Айнтрахт: Трапп, Кох, Тута, Пачо, Нкунку, Дина-Эбимбе (Роде, 90), Гетце (Смолчич, 90), ван де Бек (Бута, 64), Ларссон, Кнауфф (Хеуге, 89), Калайджич (Нганкам, 89)

В параллельном матче "Айнтрахт" упустил верную победу над "Дармштадтом". Последняя команда Бундеслиги долго не создавала проблем для "орлов", которые вели в два мяча благодаря зимнему новичку Калайджичу (гениальный предассист на первый гол и случайный асссист на второй) в дебюте второго тайма и целиком сдерживали соперника (0 ударов в створ за 55 стартовых минут).

Но это был не обычный проходной матч Бундеслиги, а дерби Гессена. И потому "Дармштадт" не сдавался и каким-то чудом затолкал второй мяч на 5-й компенсированной. "Орлы" были жестоко наказаны за пассивность в последние полчаса и вплотную подпустили к себе "Фрайбург", который желает отобрать у подопечных Топмёллера последнее еврокубковое место.

Фрайбург, Европа-Парк-Штадион

Фрайбург – Хоффенхайм 3:2

Голы: Хелер 37, Грифо 55, Шаллаи 85 – Вегорст 57, Байер 77

Фрайбург: Атуболу, Сильдийя, Гульде, Гинтер, Макенго, Грифо (Кюблер, 75), Шаллаи (Кайтель, 88), Эггештайн, Рель (Хефлер, 84), Грегорич, Хелер (Вайсхаупт, 84)

Хоффенхайм: Бауманн, Кадержабек (Сков, 60), Нсоки (Бисхоф, 90), Кабак, Гриллич, Бекер (Тохумджу, 60), Штах, Крамарич, Вегорст, Байер, Бюльтер (Бебу, 60)

Удаление: Гульде 82

Матч "Фрайбурга" против "Хоффенхайма" развивался за схожим сценарием. С той лишь разницей, что подопечным Кристиана Штрайха хватило духу переломить ход борьбы. Тоже забили единственный мяч в осторожном первом тайме, рано удвоили во втором. Затем за 20 минут гости неожиданно сравняли, продолжили доминировать и даже заработали численное большинство. Но в концовке Роланд Шаллаи снова перевернул ход игры и принёс "Фрайбургу" важные 3 пункта.

Хайденхайм, Фойт-Арена

Хайденхайм – Вольфсбург 1:1

Голы: Йенц 45+2 (аг) – Черны 7

Хайденхайм: Мюллер, Траоре, Майнка, Гимбер, Ференбах, Мэлоуни (Зесса, 72), Бесте (Доведан, 89), Бек, Шеппнер, Динкчи (Пик, 82), Кляйндинст

Вольфсбург: Кастельс, Мэле, Борнаув (Лакруа, 76), Йенц, Рожерио, Арнольд, Герхардт (Амоако, 90), Черны (Пейчинович, 76), Маер (Тиагу Томаш, 46), Каминьски (Паредес, 62), Винд

Бохум, Рурштадион

Бохум – Штутгарт 1:0

Гол: Беро 50

Бохум: Риманн, Эрманн, Лоосли, Машович, Бернардо, Лосилла, Беро (Хофманн, 90), Ферстер (Ордец, 65), Остерхаге, Антви-Аджей (Виттек, 79), Пасиенсия (Брошински, 65)

Штутгарт: Нюбель, Вагноман, Антон, Загаду, Миттельштедт, Каразор (Массимо, 75), Штиллер, Фюрих, Мийо, Левелинг, Ундав

В других поединках "Вольфсбург" снова потерял два очка на выезде против ауйтсайдера. В прошлом туре Вацлав Черны рано открыл счёт против "Майнца", как и сегодня против "Хайденхайма". И точно так же этот минимальный перевес упустил по ходу встречи, показав блеклую игру во второй половине. Последними в слоте доиграли "Бохум" и "Штутгарт", матч которых прервали в перерыве на целых 40 минут из-за проблем с безопасностью на стадионе. И это серьёзно сказалось на "швабах", которые очевидно доминировали в первой половине, и конкретно сдали во второй, пропустив в дебюте. Всё равно создали намного больше соперника, но опять проиграли. Второе поражение кряду серьёзно бьёт по амбициям "Штутгарта" в борьбе за топ-4. "Боруссия" и "РБ Лейпциг" уже задышали в спину, в то время как Гирасси продолжает играть в КАН.