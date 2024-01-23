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Немецкие СМИ обвиняют Кейна в неудачах Баварии
Тот случай, когда и статистика не помогает
Getty Images / Global Images Ukraine
Немецкие СМИ начинают "указывать пальцем" на Харри Кейна как одного из виновников неудач мюнхенской «Баварии» в этом сезоне, несмотря на его невероятную статистику.
В частности, недавно ведущее издание страны BILD опубликовал материал под названием "Бавария и зловещее проклятие Харри Кейна", в котором говорится о "несчастной ауре", сопровождавшей форварда на протяжении всей его карьеры. Они утверждают, что "трудно поверить", что игрок стоимостью 100 миллионов евро "никогда не выигрывал титул в своей жизни и не держал ни одного трофея в руках".
Сейчас "Бавария" занимает второе место в Бундеслиге и отстает от лидера таблицы "Байера" на семь очков, имея одну игру в запасе. Ранее команда покинула Кубок Германии на стадии 1/16 финала.
Кейн, в свою очередь, провел за "мюнхенцев" в этом сезоне 24 матча, забил 26 голов и отдал 8 голевых передач.
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