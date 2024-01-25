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Бавария сделала первое предложение Галатасараю по трансферу защитника

Германия
Обновлено

Переговоры продолжаются

Бавария сделала первое предложение Галатасараю по трансферу защитника

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Сегодня, 25 января, начались переговоры между "Баварией" и "Галатасараем" по трансферу защитника Саши Бои.

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Немецкий клуб сделал первое предложение "Галатасараю". Речь идет о 15 миллионах евро плюс бонусы, но турки хотят получить большую сумму. Сейчас переговоры еще продолжаются.

Саша Бои сыграл в турецкой Суперлиге 19 матчей, в которых отметился одним забитым голом.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Andrumas (Düsseldorf)
25.01.2024 в 21:14
Шахтёр бы за него 50 минимум запросил бы
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Комментарии 1
Andrumas (Düsseldorf)
25.01.2024 в 21:14
Шахтёр бы за него 50 минимум запросил бы
Ответить
0
0

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