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Защитник Галатасарая хочет перейти в Баварию, но клуб его просто так не отпустит

Германия
Обновлено

Саша Бои уже договорился с Баварией об определенных условиях будущего договора

Защитник Галатасарая хочет перейти в Баварию, но клуб его просто так не отпустит

transfermarkt

Новина українською

Ранее сообщалось, что "Бавария" сделала первое предложение "Галатасараю" по трансферу защитника Саши Бои.

Заместитель председателя правления турецкого клуба Эрден Тимур сказал, что они не собираются продавать 22-летнего игрока за сумму, которую упоминают СМИ.

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"Мы не продадим Бои по стоимости, которая распространяется в сети".

Но известно, что Саша уже договорился с "Баварией" об определенных условиях будущего договора. И подчеркнул, что хотел бы играть за немецкий клуб.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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