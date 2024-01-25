Защитник Галатасарая хочет перейти в Баварию, но клуб его просто так не отпустит

Ранее сообщалось, что "Бавария" сделала первое предложение "Галатасараю" по трансферу защитника Саши Бои.

Заместитель председателя правления турецкого клуба Эрден Тимур сказал, что они не собираются продавать 22-летнего игрока за сумму, которую упоминают СМИ.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

"Мы не продадим Бои по стоимости, которая распространяется в сети".

Но известно, что Саша уже договорился с "Баварией" об определенных условиях будущего договора. И подчеркнул, что хотел бы играть за немецкий клуб.