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Защитник Галатасарая хочет перейти в Баварию, но клуб его просто так не отпустит
Саша Бои уже договорился с Баварией об определенных условиях будущего договора
transfermarkt
Ранее сообщалось,
Заместитель председателя правления турецкого клуба Эрден Тимур сказал, что они не собираются продавать 22-летнего игрока за сумму, которую упоминают СМИ.
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"Мы не продадим Бои по стоимости, которая распространяется в сети".
Но известно, что Саша уже договорился с "Баварией" об определенных условиях будущего договора. И подчеркнул, что хотел бы играть за немецкий клуб.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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