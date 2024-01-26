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Хавбек Баварии пропустит ближайший матч. Томас Тухель сообщил причину
Трое игроков немецкого клуба выбыли из-за травм
Полузащитник Йозуа Киммих не поможет "Баварии" в ближайшем матче из-за травмы.
Главный тренер клуба Томас Тухель сообщил, что 28-летний футболист не будет играть из-за проблем с плечом.
"Сначала нужно обездвижить плечо. Затем будем смотреть понедельно на процесс заживления и уровень боли", - сказал Тухель
"Бавария" потеряла таких игроков: Дайота Упамекано, Конрада Лаймера и Йозуа Киммиха после того, как они получили травмы во время матча против "Унион Берлин" (1:0).
Напомним, что завтра, 27 января, "Бавария" сыграет против "Аугсбурга". Начало - в 16:30 по киевскому времени.
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