Бундеслига, 19-й тур

Франкфурт, Дойче банк Парк

Айнтрахт – Майнц 1:0

Гол: Гётце 72

Айнтрахт: Трапп – Кох, Тута, Пачо – Дина-Эбимбе (Схири, 77), Гетце (Роде, 81), Ларссон, Нкунку – ван де Бек (Шаиби, 46), Кнауфф – Калайджич

Майнц: Центнер – Видмер (да Кошта, 87), Каси (Ляйтш, 82), ван дер Берг, Кор (Папела, 82), Мвене – Буркардт, Баррейро, Краус, Рихтер (Ажорк, 76) – Онисиво

Предупреждения: Пачо 24, Нкунку 34 – Видмер 40

Сильная игра "Айнтрахта" и "Майнца" без мяча предопределила довольно сухой рисунок дерби Рейна и Майна. Исход которого решил всем известный Марио Гётце, переживающий перерождения с момента отхода в глубину полузащиты. Гол стал скорее бонусом для Марио, который больше отвечал за построение атак из глубины и редко, но как оказалось метко, подключался вперёд.

Сюжет первого тайма был прост: "Айнтрахт" контролировал мяч, а "Майнц" – соперника. Качественный прессинг "карнавальников" тормозил развитие атак хозяев, а затем гости резко садились в плотные 5-4-1 и не допускали практически никакой остроты. Редкие моменту оживления в игре напрямую коррелировали с удачными действиями Марио Гётце.

Его прогресс в новой роли центрального полузащитника продолжается. Гётце помогал терпеливо строить атаки из глубины, сохранял мяч под серьёзным давлением и периодически обострял. Даже контратаки соперника останавливал. Но вот дальше дело у его команды шло.

Быстрые Кнауфф и Эбимбе раз за разом шли в самонадеянным прессинг и теряли мяч. Тот же Эбимбе неудачно пробил головой после комфортной подачи Гётце. Хотя стоит отметить и чёткую игру линии обороны "Майнца", усложнившая жизнь легкоатлетам "орлов". Но хуже всего в игре хозяев было взаимодействие с зимними новичками – Сашей Калайджичем и Донни ван ден Беком. Полное отсутствие взаимопонимания.

Голландец несколько раз шикарно открылся между линий, чтобы затем бесцельно развернуться спиной к воротам и отдать передачу назад. Как итог – терпения Топмёллера хватило до перерыва, когда он убрал игрока МЮ с поля в пользу Шаиби, едва вернувшегся с КАН. Калайджича "карнавальники" просто отрезали от остальной его команды. Сам 2-метровый гигант себя моментами кормить ожидаемо не смог.

"Майнц" подготовил для хозяев сюрприз в дебюте второго тайма, попробовав агрессивно пойти в атаку. Но тут уже "Айнтрахт" показал свои умения в предотвращении игры соперника в виде слаженного прессинга. Такая слаженность без мяча объясняет аномалии вроде 7 удачных отборов Гётце против "Баварии" и разгром чемпиона месяц назад.

Поэтому "Майнц" быстро отказался от захватнических планов и стал обратно в оборонительную стойку. Периодически убивая время через владения мячом. В таких условиях какой-то из сторон было сложно что-то предложить впереди, и оставалось либо идти ва-банк, либо выжидать ошибки. Топмёллер ожидаемо не рисковал, и его команде повезло дождаться своего шанса.

Гётце разогнал редкую быструю атаку и протянул мяч до чужой штрафной. Дальше атака захлебнулась после неудачного кросса в штрафную, но на подборе оказался Пачо. Центрбек хозяев не думая пробил издали, и после серии рикошетов мяч прилетел к единственному футболисту, который отчаянно искал пути в чужим воротом.

Судьба наградила Марио за старания мячом в центре чужой штрафной, и со второй попытки Гётце оформил единственный мяч в сегодняшнем поединке.

Вторые фирменные 1:0 после рестарта Бундеслиги. Вслед за "РБ Лейпцигом" подопечные Топмёллера в схожей манере обыграли и "Майнц". Дерби Рейна и Майна было далеким от понятия зрелищности. Но если бы не обидная потеря очков против "Дармштадта" (2:2), "Айнтрахт" стартовал бы с 9 из 9 в новом году. Осталось интегрировать Калайджича и ван ден Бека, и душный стиль Топмёллера вполне может затащить "орлов" в еврокубковые топ-6.