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Томас Тухель: Мне бы хотелось снова поработать за границей
Немец намекнул, что хотел бы поработать в Ла Лиге
Фото: https://twitter.com/FCBayernEN
Главный тренер мюнхенской "Баварии" намекнул, что хотел бы поработать в Ла Лиге:
"Мне бы хотелось снова поработать за границей. В Испании замечательная лига. С моей точки зрения, и исходя из моего опыта работы с испанцами, их отличает огромная уверенность в себе.
Когда разговариваешь с испанскими футболистами, у меня быстро возникает ощущение, что вы общаетесь с личностью", - сказал немецкий тренер.
Ранее сообщалось, что Тухель начал изучать испанский язык.
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