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Томас Тухель: Мне бы хотелось снова поработать за границей

Германия
Обновлено

Немец намекнул, что хотел бы поработать в Ла Лиге

Томас Тухель: Мне бы хотелось снова поработать за границей

Фото: https://twitter.com/FCBayernEN

Новина українською

Главный тренер мюнхенской "Баварии" намекнул, что хотел бы поработать в Ла Лиге:

"Мне бы хотелось снова поработать за границей. В Испании замечательная лига. С моей точки зрения, и исходя из моего опыта работы с испанцами, их отличает огромная уверенность в себе.

Когда разговариваешь с испанскими футболистами, у меня быстро возникает ощущение, что вы общаетесь с личностью", - сказал немецкий тренер.

Ранее сообщалось, что Тухель начал изучать испанский язык.

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Источник:
metro.co.uk
Опубликовал: Владислав Шарапа
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