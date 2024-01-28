Томас Тухель: Мне бы хотелось снова поработать за границей

Главный тренер мюнхенской "Баварии" намекнул, что хотел бы поработать в Ла Лиге:

"Мне бы хотелось снова поработать за границей. В Испании замечательная лига. С моей точки зрения, и исходя из моего опыта работы с испанцами, их отличает огромная уверенность в себе.

Когда разговариваешь с испанскими футболистами, у меня быстро возникает ощущение, что вы общаетесь с личностью", - сказал немецкий тренер.