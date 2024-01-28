Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бундеслига. Унион – Дармштадт 1:0. Холлербах снова приносит результат
Берлинцы выигрывают матч за 6 пунктов
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бундеслига, 19-й тур
Берлин, Ан дер Альтен Ферстерай
Унион – Дармштадт 1:0
Гол: Холлербах 62
"Унион" добыл важную победу с точки зрения борьбы за выживание, минимально одолев аутсайдера Бундеслиги "Дармштадт". Теперь берлинцы имеют 5 очков отрыва от зоны вылета при матче в запасе. Также Фредерик Реннов сегодня в 4-й раз в 5-ти последних турах отыграл на ноль. Старый добрый "Унион" возвращается.
Несмотря на скромный счёт, это была на редкость открытая игра (более 5 ожидаемых голов на двоих). При явном перевесе хозяев. Но мяч долгое время отказывался залетать в сетку ворот гостей. Во многом это была вина Беренса. Таргетмен "железных" дважды промахнулся из пределов вратарской до перерыва после прострелов Холлербаха и Гозенса.
Во втором тайме "Дармштадт" стал чаще пытаться атаковать ворота хозяев, но в итоге лишь наражался на контратаки. Реактивный Бенедикт Холлербах убежал на чужие ворота с центра поля, но пробил прямо в Шуэна.
Но со второго раза Холлербах не простил. Шефер отправил его на рандеву с кипером, которому Бенедикт пробил между ног. Тот же Беренс должен был снимать все вопросы, но дважды промахнулся с выгодных позиций до финального свистка.
1:0. Холлербах забивает в третьем матче за последние 5 туров. И снова приносит результат. Заработал пенальти и забил "Боруссии" Менхенгладбах, открыл счёт в непростой игре с "Кёльном" (2:0), и опять сделал разницу этим вечером. Холлербах делает всё, чтобы его команда не провалилась во вторую Бундеслигу, откуда он сам перебрался в элиту лишь этим летом за скромные 2 млн.
Унион: Реннов, Триммель, Фогт, Кнохе, Диогу Лейте, Гозенс (Хедира, 87), Крал, Тузар, Шафер (Хаберер, 83), Беренс, Холлербах (Ааронсон, 83)
Дармштадт: Шуэн, Бадер, Кларер, Ридель (Циммерманн, 14), Холланд (Маглица, 87), Нюрнбергер (Кемпе, 87), Гьясула, Франьич (Вильхельмссон, 72), Юстван, Скарке (Хольтманн, 72), Пфайффер
Популярное сейчас
- Синнер закамбечил россиянина в финале Australian Open-2024 и выиграл первый Grand Slam в карьере
- В Венгрии заявили о претензиях на Закарпатье в случае потери Украиной государственности. Это давняя позиция венгров
- Трое игроков из Ливерпуля покинут команду из-за ухода Клоппа
- Тренер Униона, ударивший Сане по лицу, заявил, что не будет извиняться перед Лероем
- В Валенсии всегда солнечно. Жена Яремчука наслаждается отдыхом возле бассейна. ФОТО
- Покупка Porsche способствует восстановлению. Куртуа похвастался роскошной обновкой. ФОТО