Бундеслига, 19-й тур

Берлин, Ан дер Альтен Ферстерай

Унион – Дармштадт 1:0

Гол: Холлербах 62

"Унион" добыл важную победу с точки зрения борьбы за выживание, минимально одолев аутсайдера Бундеслиги "Дармштадт". Теперь берлинцы имеют 5 очков отрыва от зоны вылета при матче в запасе. Также Фредерик Реннов сегодня в 4-й раз в 5-ти последних турах отыграл на ноль. Старый добрый "Унион" возвращается.

Несмотря на скромный счёт, это была на редкость открытая игра (более 5 ожидаемых голов на двоих). При явном перевесе хозяев. Но мяч долгое время отказывался залетать в сетку ворот гостей. Во многом это была вина Беренса. Таргетмен "железных" дважды промахнулся из пределов вратарской до перерыва после прострелов Холлербаха и Гозенса.

Во втором тайме "Дармштадт" стал чаще пытаться атаковать ворота хозяев, но в итоге лишь наражался на контратаки. Реактивный Бенедикт Холлербах убежал на чужие ворота с центра поля, но пробил прямо в Шуэна.

Но со второго раза Холлербах не простил. Шефер отправил его на рандеву с кипером, которому Бенедикт пробил между ног. Тот же Беренс должен был снимать все вопросы, но дважды промахнулся с выгодных позиций до финального свистка.

1:0. Холлербах забивает в третьем матче за последние 5 туров. И снова приносит результат. Заработал пенальти и забил "Боруссии" Менхенгладбах, открыл счёт в непростой игре с "Кёльном" (2:0), и опять сделал разницу этим вечером. Холлербах делает всё, чтобы его команда не провалилась во вторую Бундеслигу, откуда он сам перебрался в элиту лишь этим летом за скромные 2 млн.

Унион: Реннов, Триммель, Фогт, Кнохе, Диогу Лейте, Гозенс (Хедира, 87), Крал, Тузар, Шафер (Хаберер, 83), Беренс, Холлербах (Ааронсон, 83)

Дармштадт: Шуэн, Бадер, Кларер, Ридель (Циммерманн, 14), Холланд (Маглица, 87), Нюрнбергер (Кемпе, 87), Гьясула, Франьич (Вильхельмссон, 72), Юстван, Скарке (Хольтманн, 72), Пфайффер