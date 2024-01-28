Бундеслига. Боруссия Д – Бохум 3:1. Хет-трик Фюллькруга возвращает Дортмунд в топ-4

Бундеслига, 19-й тур

Дортмунд, Сигнал Идуна Парк

Боруссия Д – Бохум 3:1

Голы: Фюллькруг 6 (п), 72, 90+1 (п) – Шлоттербек 45 (аг)

"Боруссия" воспользовалась отвратительным стартом года от "РБ Лейпцига", вытеснив "красных быков" из зоны ЛЧ после победы в дерби Северного Рейна. Для Дортмунда сегодняшняя победа стала третьей подряд в новом году, в то время как их прямой конкурент в 2024-м очков ещё не набирал.

Оперативно -6 для БД превратились в +3. Но рано делать выводы не будем – "Боруссия" на этом отрезке сыграла против трёх из пяти худших команд Бундеслиги, в то время как подопечные Марко Розе проиграли лидеру лиги "Байеру" и двумя прямым конкурентам за Европу "Айнтрахту" и "Штутгарту".

На матч с "Бохумом" Эдин Терзич был вынужден внести немало коррективов. Из-за вируса команда осталась без голкипера Грегора Кобеля, Юлиана Брандта и Марко Ройса. То есть без лучшего игрока сезона и двух единственных "светлых голов" в полузащите – в буквальном и переносном смыслах. Поэтому "Боруссия" впервые в кампании вышла на игру в 2 форварда, а Юссуфа Мукоко впервые за год получил шанс с первых минут.

В отсутствии связующего звена в центре поля "Боруссия" пробовала играть быстрее, вертикальнее – со ставкой на транзит через столба Фюллькруга и на индивидуальные проходы Санчо и Малена.

"Защита" Бохума ко всему этому оказалась неготовой и дала слабину уже на 3-й минуте. Ордец сделал подарок Малену, который легко убежал от Виттека и прокинул мимо голкипера Риманна, который сбил нидерландца. Приговор уверенно исполнил Фюллькруг, реализовав 2-й пенальти в 2-х матчах и свой 13-й кряду в Бундеслиге.

Фюллькруг кроме мастерского исполнения 11-метрового в первом тайме также разогнал большинство опасных атак хозяев. Кроме своевременных скидок на партнёров головой Никлас ещё и едва не ассистировал Мукоко в ходе атаки, в которой великан дважды изящно отыгрывал партнёрам пяткой. Также опасен был Мален, очередной проход которого закончился опасным ударом его соотечественника Маатсена с близкого расстояния.

"Бохум" при этом без конца терял мяч (каждый 4-й пас был в никуда) и прессинговал как ненормальный. Их средние позиции в обороне за первый тайм были выше, нежели средние позиции футболистов хозяев в атаке. И под занавес тайма их трудолюбие было вознаграждено. Гости мощно надавили при билд-апе соперника, отобрали мяч на левом фланге и после неопасного прострела Шлоттербек срезал мяч в свои ворота. Сказалось недопонимание резервного вратаря Мейера с партнёрами по обороне.

В дебюте второго тайма "Бохум" продолжил играть в максимально энергозатратный футбол, и постепенно стал выдыхаться. Особенно это стало заметным после выхода свежих дриблёров Рейны и Байно-Гиттенса. Последнему хватило минуты пребывания на поле, чтобы разогнать победную атаку. Англичанин остроумным пасом нашёл у лицевой Забитцера, а тот запустил подачу на Фюллькруга, который величественно взлетел в воздух и забил со второго этажа.

Напоследок Байно-Гиттенс уже напрямую поможет Фюллькругу отличиться снова, заработав для Никласа ещё один пенальти. Который он реализовал не менее уверенно. 3:1. "Боруссия" впервые за 2 месяца побеждает дома, всего во 2-й раз победив соседний "Бохум" за последние 6 встреч.

Боруссия Д: Майер – Менье, Зюле, Шлоттербек, Матсен – Забитцер, Озджан – Мален (Байно-Гиттенс, 71), Санчо (Хуммельс, 83) – Фюллькруг, Мукоко (Рейна, 66)

Бохум: Риманн – Эрманн (Гамбоа, 68), Ордец, Машович, Виттек – Лосилла (Пасиенсия, 79), Штегер, Остерхаге – Беро, Антви-Аджей (Квартенг, 80) – Брошински (Хофманн, 80)

Предупреждения: Мален 56 – Риманн 3, Виттек 59, Гамбоа 89