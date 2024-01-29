Вингер Баварии Лерой Сане высказался о своем будущем

Футболист "Баварии" Лерой Сане высказался о своем будущем, отметив, что чувствует себя комфортно в Мюнхене.

"Я уже переговорил по этому поводу с Кристофом Фройндом (спортивный директор "Баварии"), все в порядке. Мы договорились встретиться снова. В конце концов, посмотрим, что произойдет. Когда у тебя есть семья, ты принимаешь решения и за нее.

Сейчас все идет очень и очень хорошо для нас. Мы чувствуем себя комфортно в Мюнхене", - приводит слова Зане Bayern & Germany.