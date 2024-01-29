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Вингер Баварии Лерой Сане высказался о своем будущем
Футболист сменил агента ради подписания нового контракта
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Футболист "Баварии" Лерой Сане высказался о своем будущем, отметив, что чувствует себя комфортно в Мюнхене.
"Я уже переговорил по этому поводу с Кристофом Фройндом (спортивный директор "Баварии"), все в порядке. Мы договорились встретиться снова. В конце концов, посмотрим, что произойдет. Когда у тебя есть семья, ты принимаешь решения и за нее.
Сейчас все идет очень и очень хорошо для нас. Мы чувствуем себя комфортно в Мюнхене", - приводит слова Зане Bayern & Germany.
Напомним, ранее сообщалось, что 28-летний Сане сменил агента ради подписания нового контракта с "Баварией". В нынешнем сезоне немецкий вингер принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и 11 результативными передачами.
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