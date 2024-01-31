Кубок Германии, 1/4 финала

Берлин, Олимпияштадион

Герта – Кайзерслаутерн 1:3

Голы: Резе 90+1 – Эльведи 5, Тачи 38, Калоч 69

Герта: Герсбек, Кенни, Ляйстнер, Кемпф, Дардаи (Резе, 46), Карбовник, Зефейк (Бухалакис, 46), Баркок, Нидерлехнер (Превляк, 63), Табакович, Шерхант (Кристенсен, 63)

Кайзерслаутерн: Краль, Ронштадт (Циммер, 49), Эльведи, Туре, Томяк, Пухач, Риттер (Опоку, 63), Калоч, Ниес, Тачи (Стоилкович, 63), Ахе (Абиама, 85)

"Герта" с треском провалилась в 1/4 Кубке Германии, в родных стенах уступив скромному "Кайзерслаутерну", одному из аутсайдеров второй Бундеслиги. "Красные дьяволы" до сегодня не побеждали на выезде с августа, но оборвали неудачную серию в самый подходящий момент. Для "Кайзерслаутерна" это первый выход в полуфинал за последние 10 лет.

Запал хозяев поля "Кайзерслаутерн" подавил уже в дебюте. На 5-й минуте после розыгрыша стандарта отметился Ян Эльведи. Брат-близнец защитника "Боруссии" Менхенгладбах задержался в чужой штрафной и вовремя подставил ногу после дальнего удара Пухача.

Оставшиеся 85 минут встречи "Герта" безуспешно билась об оборонительную стену соперника. Два единственных толковых момента берлинцев в основное время запорол Табакович, из пределов вратарской промахнувшись в конце первого тайма, а затем и в начале второго.

Гости же редко выбирались в контратаки, но были в них летальны. Ричмонд Тачи под занавес первой половины забил свой 3-й гол в Кубке Германии, а в середине второй Филипп Калоч ещё одним дальним ударом довёл счёт до разгромного. В компенсированное время Резе забил гол престижа, но радости он Берлину он не принёс.

Напомним, ранее в полуфинал Кубка Германии вышел ещё один представитель второй Бундеслиги "Фортуна" Дюссельдорф, переигравшая в серии пенальти лидера второго дивизиона "Санкт-Паули" (2:2, пен. 3:4). Для клуба из Гамбурга это было первое поражение в сезоне.

На следующей неделе пройдут ещё два поединка 1/4 финала: во вторник сойдутся две главные сенсации нынешнего розыгрыша Бундеслиги "Байер" и "Штутгарт", а в среду обидчик "Баварии" "Саарбрюкен" примет менхенгладбахскую "Боруссию". Так что братья Эльведи имеют все шансы встретится на поле в решающей стадии Кубка Германии.