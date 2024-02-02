Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кейн - о Золотом мяче: В прошлом у меня были отличные сезоны, но я ничего не выигрывал
Нападающий Баварии рассказал о своем отношении к Золотому мячу
Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий мюнхенской "Баварии" Харри Кейн рассказал о своем отношении к "Золотому мячу" и другим индивидуальным наградам в футболе.
"В прошлом у меня были отличные сезоны, но я ничего не выигрывал с командой, чтобы претендовать на "Золотой мяч" и другие награды. Все зависит от того, чего вы достигаете с командой. И вы как футболист должны помочь команде достичь поставленных целей.
Для "Баварии" это Бундеслига и Лига чемпионов. Для сборной Англии - чемпионат Европы по футболу. Только выиграв эти турниры, можно рассчитывать на индивидуальные награды. Вы меня знаете, я не большой поклонник таких разговоров. Я просто стараюсь помогать своей команде идти вперед. Сейчас это "Бавария", летом будет сборная Англии", - Кейн.
В нынешнем сезоне 30-летний англичанин провел 19 матчей в рамках Бундеслиги, забил 23 мяча и сделал 5 результативных передач.
Популярное сейчас
- В Госдепе США отреагировали на заявления Путина о "демилитаризованной зоне" в Украине
- Бывший полузащитник МЮ: Я жил вместе с Роналду, и пока он тренировался - я спал
- Топ-сделки в последний день трансферного окна, новый контракт Судакова и Моуриньо просится в Барселону. Главные новости за 1 февраля
- Лион совершает топ-покупку, шпоры урвали вундеркинда из-под рук Барсы. Онлайн последнего дня трансферного окна
- Ванда Нара напомнила про себя откровенными кадрами с новой прической. ФОТО
- В Валенсии всегда солнечно. Жена Яремчука наслаждается отдыхом возле бассейна. ФОТО