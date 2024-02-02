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Кейн - о Золотом мяче: В прошлом у меня были отличные сезоны, но я ничего не выигрывал

Германия

Нападающий Баварии рассказал о своем отношении к Золотому мячу

Кейн - о Золотом мяче: В прошлом у меня были отличные сезоны, но я ничего не выигрывал

Getty Images/Global Images Ukraine

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Нападающий мюнхенской "Баварии" Харри Кейн рассказал о своем отношении к "Золотому мячу" и другим индивидуальным наградам в футболе.

"В прошлом у меня были отличные сезоны, но я ничего не выигрывал с командой, чтобы претендовать на "Золотой мяч" и другие награды. Все зависит от того, чего вы достигаете с командой. И вы как футболист должны помочь команде достичь поставленных целей.

Для "Баварии" это Бундеслига и Лига чемпионов. Для сборной Англии - чемпионат Европы по футболу. Только выиграв эти турниры, можно рассчитывать на индивидуальные награды. Вы меня знаете, я не большой поклонник таких разговоров. Я просто стараюсь помогать своей команде идти вперед. Сейчас это "Бавария", летом будет сборная Англии", - Кейн.

В нынешнем сезоне 30-летний англичанин провел 19 матчей в рамках Бундеслиги, забил 23 мяча и сделал 5 результативных передач.

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Источник:
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Опубликовал: Михаил Олексиенко
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