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Тухель считает, что Кейн побьет рекорд Левандовского в Бундеслиге
В сезоне-2020/21 Левандовский забил 41 гол в Бундеслиге
Getty Images/Global Images Ukraine
Томас Тухель считает, что Харри Кейн может побить рекорд Роберта Левандовского.
После 1-го круга Бундеслиги на счету Кейна 22 гола - англичанин повторил рекорд Левандовского на этом отрезке. Поляк также является рекордсменом по голам в немецком чемпионате за сезон - в сезоне-2020/21 он забил 41 гол, выступая за "Баварию".
"[Рекорд Левандовского] в опасности. Никто никогда не мог поверить, что кто-то может его побить, но это возможно. Нужно лишь немного удачи. Команда должна продолжать двигаться вперед, Харри нужно быть в форме - посмотрим, что будет дальше... Я уверен, что для Харри нет границ", - сказал главный тренер "Баварии".
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