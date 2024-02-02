Германия
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Бундеслига. Хайденхайм – Боруссия Д 0:0. Равный бой неравных соперников
Хайденхайм снова отбирает очки у Дортмунда
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бундеслига, 20-й тур
Хайденхайм-ан-дер-Бренц, Фойт-Арена
Хайденхайм – Боруссия Д 0:0
Хайденхайм: Мюллер – Траоре (Буш, 61), Майнка, Гимбер, Ференбах – Мэлоуни, Шеппнер – Динкчи (Зесса, 61), Пирингер (Шиммер, 61), Бесте (Пик, 70) – Кляйндинст (Бек, 89)
Боруссия Д: Майер – Менье (Вольф, 59), Зюле, Шлоттербек, Матсен – Забитцер, Озджан (Джан, 59) – Мален, Байно-Гиттенс (Польманн, 59) – Фюллькруг, Мукоко (Бенсебайни, 75)
Предупреждение: Матсен 80
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