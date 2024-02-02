  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Бундеслига. Хайденхайм – Боруссия Д 0:0. Равный бой неравных соперников
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бундеслига. Хайденхайм – Боруссия Д 0:0. Равный бой неравных соперников

Германия

Хайденхайм снова отбирает очки у Дортмунда

Бундеслига. Хайденхайм – Боруссия Д 0:0. Равный бой неравных соперников

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Владимир Зуев Автор UA-Футбол
Новина українською

Бундеслига, 20-й тур

Хайденхайм-ан-дер-Бренц, Фойт-Арена

Хайденхайм – Боруссия Д 0:0

Хайденхайм: Мюллер – Траоре (Буш, 61), Майнка, Гимбер, Ференбах – Мэлоуни, Шеппнер – Динкчи (Зесса, 61), Пирингер (Шиммер, 61), Бесте (Пик, 70) – Кляйндинст (Бек, 89)

Боруссия Д: Майер – Менье (Вольф, 59), Зюле, Шлоттербек, Матсен – Забитцер, Озджан (Джан, 59) – Мален, Байно-Гиттенс (Польманн, 59) – Фюллькруг, Мукоко (Бенсебайни, 75)

Предупреждение: Матсен 80

По теме
yellow-arrow
Дармштадт – Байер. Анонс и прогноз матча Бундеслиги на 03.02.2024
yellow-arrow
Мудрик: Насколько я знаю, Бавария контактировала с моим представителем
yellow-arrow
Ужасная травма Загаду: Штутгарту придется обойтись без основного защитника
Боруссия (Дортмунд) Хайденхайм
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости