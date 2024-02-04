Голкипер Байера имеет больше всех сухих матчей в истории Бундеслиги среди иностранцев

Голкипер "Байера" рекордсмен по сухим матчам в Бундеслиге среди иностранцев.

Вчера 34-летний голкипер "Байера" и сборной Финляндии Лукаш Градецкий провел 9 игру на ноль в текущем чемпионате Германии и 80 за карьеру в турнире, в котором он сыграл 280 матчей.

Lukas Hradecký nappaa 19 BuLi-otteluun jo kauden yhdeksännen nollapelinsä siirtyen samalla yksin koko Saksan Bundesliigan historian eniten nollapelejä torjuneeksi ulkomaalaisvahdiksi.



280 ottelua, 80 nollapeliä - Euroopan top 4 -sarjassa. Miettikää! #bulifi #Huuhkajat pic.twitter.com/L8LJWJVrZ6 — Tuukka Kotimäki (@tkotimaki) February 3, 2024

Напомним, Градецкий выступает за "Байер" с 2018 года.