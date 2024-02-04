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Голкипер Байера имеет больше всех сухих матчей в истории Бундеслиги среди иностранцев

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Голкипер Байера имеет больше всех сухих матчей в истории Бундеслиги среди иностранцев

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Голкипер "Байера" рекордсмен по сухим матчам в Бундеслиге среди иностранцев.

Вчера 34-летний голкипер "Байера" и сборной Финляндии Лукаш Градецкий провел 9 игру на ноль в текущем чемпионате Германии и 80 за карьеру в турнире, в котором он сыграл 280 матчей.

Напомним, Градецкий выступает за "Байер" с 2018 года.

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Источник:
UA Футбол
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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