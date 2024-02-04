Бундеслига, 20-й тур

Лейпциг, Ред Булл Арена

РБ Лейпциг – Унион 2:0

Голы: Опенда 11, Шешко 48

РБ Лейпциг: Гулачи – Хенрихс, Орбан (Лукеба, 70), Клостерманн, Раум (Битшиабу, 85) – Кампль (Зайвальд, 85), Шлагер – Ольмо (Элмаз, 77), Симонс – Опенда (Поульсен, 77), Шешко

Унион: Шволов – Триммель, Фогт, Кнохе, Дуки, Гозенс – Хаберер (Фолланд, 58), Тузар (Хедира, 58), Шафер (Лаидуни, 58) – Вертессен (Ааронсон, 75), Холлербах (Бедиа, 75)

Предупреждения: Кампль 20 – Холлербах 22, Тузар 47

Удаление: Триммель 73

После избиения от прямых конкурентов из "Штутгарта" (5:2), ускользнувшей ничьей с блестящий "Байером" (2:3) и голевого молчания против "Айнтрахта" (0:1) на "красных быков" налетели с жестокой критикой. И с 4-й попытки "РБ Лейпциг" наконец добыл победу в новом году, разобравшись на своём поле с "Унионом".

Берлинцы привезли на "Ред Булл Арену" свой фирменный низкий блок, который в прошлые годы не раз доставал неудобств Лейпцигу в эпоху Урса Фишера. Приход Ненада Бьелицы позволил "железным" со временем вернуться к истокам своего стиля, но кое-какие важные детали всё же отличались от былых битв с РБ. И в первую очередь это стандарты.

"Унион" Фишера не только наказывал с любого стандарта, выжимая максимум из этого элемента, но и практически ничего не допускал, когда оппоненты штурмовали их со штрафных и угловых. Сегодня же "Унион" сыпался буквально при каждом стандартном положении у своих ворот. Нельзя не учитывать при этом блестящую игру РБ в этом компоненте, но уж слишком просто им удавались коронные розыгрыши этим вечером.

За первые 10 минут "Унион" дважды сфолил на левом фланге в опасной близости от ворот. Первый раз Раум даже решился на удар. Во втором эпизоде к мячу подошёл Симонс. Нидерландец нашёл в штрафной Орбана, который до этого в последний раз выходил в старте на игру команд первого круга (0:3). И с третьей попытки Опенда занёс мяч в сетку.

До перерыва также опасно пробивал Хави Симонс после сольного прохода, а самый острый момент был у Шешко с очередного углового. В дебюте второго тайма Шешко таки пробил Шволова. Конечно же, после корнера. Мяч Беньямина стал 14-м для Лейпцига со стандартов в этой кампании – лучший результат среди всех команд Бундеслиги.

До финального свистка "Унион" ещё и останется в меньшинстве после грубого фола Триммеля. И тот же Хави будет делать всё в поисках третьего гола. Но мяч этим вечером соглашался залетать в сетку только после стандартов. Потому ни феноменальные проходы Симонса с мячом, ни ассисты Ольмо рабоной не проходили. 2:0.

"РБ Лейпциг" абсолютно заслуженно побеждает и возвращается в битву за топ-4. Питер Гулачи впервые в сезоне отстоял на воротах, Вилли Орбан вышел в старте за 5 месяцев. Что вернуло уверенность сзади. Только вот в следующий турах хотелось бы увидеть впереди что-то кроме убийственных стандартов и магии Хави Симонса.