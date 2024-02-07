Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Байер не проиграл ни одного из 30 матчей в сезоне. Дальше матч с Баварией
26 побед и 4 ничьи
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Marco Steinbrenner/DeFodi Images
"Байер" не проиграл ни одного из 30 матчей сезона.
Вчера команда Хаби Алонсо прошла "Штутгарт" (3:2) в 1/4 финала Кубка Германии. Леверкузенцы уступали 0:1 и 1:2, но одержали волевую победу благодаря голу Джонатана Та на 90-й минуте.
"Байер" провел 30 матчей в этом сезоне и не проиграл ни одного. У команды 16 побед и 4 ничьих в Бундеслиге, 4 победы в Кубке Германии и 6 побед в Лиге Европы.
10 февраля лидер Бундеслиги примет "Баварию", идущую на втором месте с отставанием в 2 очка.
Популярное сейчас
- Кепа заявил Анчелотти, что он готов бороться с Луниным за место в составе Реала
- Выходные и спарринги: стали известны ближайшие планы Черноморца
- 11 швов. Тайсон Фьюри показал фото после операции
- Манчестер Юнайтед принял решение относительно будущего Санчо
- Я сказала ДА. Звезда футбольной журналистики приняла предложение руки и сердца от Лориса Кариуса. ФОТО
- Лидер Ман Сити начал подкатывать к звезде Форсажа после расставания с яркой моделью. ФОТО