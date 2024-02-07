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Байер не проиграл ни одного из 30 матчей в сезоне. Дальше матч с Баварией

Германия

26 побед и 4 ничьи

Байер не проиграл ни одного из 30 матчей в сезоне. Дальше матч с Баварией

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Marco Steinbrenner/DeFodi Images

Новина українською

"Байер" не проиграл ни одного из 30 матчей сезона.

Вчера команда Хаби Алонсо прошла "Штутгарт" (3:2) в 1/4 финала Кубка Германии. Леверкузенцы уступали 0:1 и 1:2, но одержали волевую победу благодаря голу Джонатана Та на 90-й минуте.

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"Байер" провел 30 матчей в этом сезоне и не проиграл ни одного. У команды 16 побед и 4 ничьих в Бундеслиге, 4 победы в Кубке Германии и 6 побед в Лиге Европы.

10 февраля лидер Бундеслиги примет "Баварию", идущую на втором месте с отставанием в 2 очка.

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Источник:
ua-football
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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